Dagotraduzione dell'articolo di Paisley Gilmour per www.theguardian.com

La vagina è tutta l'area genitale

FALSO

«La parola vagina si riferisce solo a una parte interna specifica: il canale muscolare che conduce alla cervice. La parte esterna, comprese le labbra e il clitoride, è chiamata vulva - afferma Zoe Williams, direttrice ad interim del Vagina Museum - Non esiste una parola adatta per descrivere entrambe le zone. A parte le parole gergali». Non c'è da stupirsi che il 45% delle donne non sia riuscito a etichettare correttamente la vagina in un sondaggio YouGov del 2019. […]

Gli assorbenti possono perdersi all'interno della vagina

FALSO

«È una paura comune, ma la cervice si trova nella parte superiore della vagina e ha solo una piccola apertura, attraverso la quale un tampone non può passare - afferma la dottoressa Shazia Malik, consulente ostetrica e ginecologa presso l'ospedale di Portland a Londra - Questo mito può causare ansia ingiustificata e dissuadere le persone dall'utilizzare i tamponi, che sono sicuri ed efficaci».

Dovresti pulire la tua vagina con il sapone

FALSO

«È bene lavare la zona vulvare con acqua, ma non è necessario pulire l'interno della vagina - afferma Clare Bourne, fisioterapista specializzata in salute pelvica e autrice di “Strong Foundations: Why Pelvic Health Matters”. «La vagina si auto-pulisce e mantiene un sano equilibrio del pH - afferma Malik - Questo è compreso tra 3,8 e 4,5 simile per acidità a un'arancia. L'uso di saponi può alterare questo equilibrio e causare vaginite , vaginosi batterica (VB) e infezioni da lieviti». Una vagina sana avrà un odore delicato che varia durante il ciclo mestruale, durante la gravidanza o dopo aver fatto sesso o fatto esercizio fisico.

Se hai perdite vaginali, c'è qualcosa di grave che non va

PER LO PIÙ FALSO

«La maggior parte delle perdite è un segno che la vagina sta facendo il suo dovere: prevenire e combattere le infezioni - afferma Ashfaq Khan, consulente ostetrico e ginecologo presso Harley Street Gynaecology - Se si tratta di una perdita mucosa trasparente o biancastra a metà del ciclo mestruale, è normale».

Ma un cambiamento di colore, odore o consistenza potrebbe essere il segnale di un'infezione: «Se è molto bianco o grigio e ha un 'odore di pesce' potrebbe trattarsi di vaginosi batterica. Con perdite verdi o gialle c'è la possibilità che possa trattarsi di un'infezione sessualmente trasmissibile (STI) come la tricomoniasi o la gonorrea. E se c'è del sangue mescolato alle perdite, bisognerebbe indagare» afferma Khan.

Una vulva normale è quella che è nascosta e ordinata

FALSO

«Le osservo da 27 anni e quelle nascoste sono le meno comuni - afferma Whelihan, che ogni anno si avvicina a circa 5.000 vulve - La varietà è la norma, non l'eccezione. La vulva è unica come il viso di una persona».

Fare sesso rende la tua vagina più flaccida e le tue labbra più allungate

FALSO

«La vagina è un organo elastico in grado di allungarsi per accogliere la testa di un bambino, quindi qualcosa di piccolo come un pene non la renderà più flessibile» dice Williams. Lakhani concorda: «Il sesso non causa cambiamenti permanenti alla vagina o alle labbra. Ritornano alla loro forma abituale in seguito e l'aspetto delle labbra non è determinato dall'attività sessuale».

La dottoressa Sarah Jenkins , ex medico di base ora specializzata nel supporto postnatale e nella salute pelvica, aggiunge: «Il calore e l'attrito derivanti dal sesso in realtà mantengono la nostra pelle in salute e prevengono l'atrofia».

È più igienico rimuovere i peli pubici

FALSO

«Rimuovere i peli pubici è una preferenza personale e non una necessità medica - assicura Sachchidananda Maiti, consulente ginecologo e ostetrico presso il Pall Mall Medical e docente presso la facoltà di medicina dell'Università di Manchester - Questo è falso mito che si è diffuso nelle culture occidentali in cui la mancanza di peli è spesso associata a pulizia e attrattività».

Uno studio del 2024 ha scoperto che circa l'80% delle donne si depila i peli pubici. Ma l'umile cespuglio ha un compito molto importante: intrappolare sudore, batteri e sebo. «A meno che i peli non siano infestati da pidocchi o altri elementi nocivi, la loro rimozione può effettivamente causare irritazioni e un rischio maggiore di infezioni , soprattutto se eseguita con rasoi sporchi» aggiunge Maiti.

Se sei eccitata, la tua vagina si bagnerà

FALSO

Come l'interno della bocca, il tessuto vaginale è una mucosa, il che significa che è sempre piuttosto umida. «Abbiamo le ghiandole nell'apertura vaginale che vengono attivate dall'eccitazione e ci forniscono lubrificante extra. Ma ci sono molte cose che possono interferire con la lubrificazione naturale anche se sei eccitata» afferma Whelihan. L'età, la menopausa e una perdita di estrogeni, infezioni vaginali e farmaci come gli antistaminici possono seccare la vagina.

C'è qualcosa che non va nella tua vagina se non raggiungi mai l'orgasmo tramite penetrazione

FALSO

«La maggior parte delle donne dice di aver bisogno della stimolazione clitoridea per raggiungere l'orgasmo - afferma Nicole Prause, psicofisiologa sessuale e fondatrice della società di biotecnologia sessuale Liberos - La stragrande maggioranza non riesce a provare l'orgasmo solo attraverso la penetrazione vaginale».

Solo il 18% delle donne ci riesce. Uno studio afferma che se la distanza tra il clitoride e l'apertura vaginale è inferiore a 2 centimetri, c'è la possibilità di avere orgasmi vaginali. Se è superiore a 2 cm, potresti non averne mai uno».

Il parto vaginale allunga la vagina che torna mai più come prima

FALSO

«Di solito dopo un bambino di dimensioni normali tutto torna a posto - afferma Whelihan - Dopo due, tre o quattro, i muscoli potrebbero perdere un po' di memoria». Uno studio del 2023 ha scoperto che i cambiamenti della vulva post-parto non hanno fatto sì che le partecipanti apprezzassero meno il sesso.

Lo yogurt cura il mughetto

FALSO

«Lo yogurt non dovrebbe essere usato per curare il mughetto» afferma Khan. Il mughetto, un'infezione da lievito, è causato dal fungo candida e può svilupparsi se cambia l'equilibrio dei batteri vaginali. Si pensa che lo yogurt possa rimediare a questo problema, ma spesso lo squilibrio non è la causa. «Funziona solo su un gruppo molto ristretto di persone, principalmente perché lo yogurt non risolve il problema. Non uccide il mughetto, rende solo l'ambiente più difficile per la crescita del mughetto» spiega Khan.

Gli esercizi per il pavimento pelvico ti impediscono di farti la pipì addosso

VERO

Ottima notizia: «Gli esercizi per il pavimento pelvico curano l'incontinenza e sono raccomandati dal National Institute for Health and Care Excellence come trattamento di prima linea. Sono una parte straordinaria del recupero per le persone con incontinenza» afferma Bourne. Gli esercizi, ovvero la contrazione e il rilascio dei muscoli che usi quando fai pipì, possono essere eseguiti 10 volte al giorno.

Ma devono essere eseguiti correttamente, avverte Bourne: «Dopo qualsiasi contrazione o compressione del pavimento pelvico, è essenziale lasciare che il muscolo si rilassi completamente. Se ci concentriamo troppo sull'elemento di contrazione e non sul rilascio, i sintomi possono persino aggravarsi o peggiorare».

Il clitoride è minuscolo

FALSO

Ciò che vedi non è tutto. «La maggior parte del clitoride è invisibile - afferma Prause - Il resto è all'interno del corpo e persino la parte esterna è solitamente coperta da un cappuccio clitorideo». Al 29% delle donne che non sanno cosa o dove si trovi il clitoride: è il piccolo nodulo in cima alla vulva, ma vanta anche una struttura interna simile a un osso a forcella che può variare da 8 cm a 10 cm di lunghezza.

Il clitoride è un mini-pene

VERO

In questo caso gli esperti sono leggermente in disaccordo. «A nove settimane, i bambini sembrano esattamente uguali e hanno tutti un piccolo tubercolo genitale. Sotto l'influenza del testosterone cresce e diventa un pene; in assenza di testosterone diventa un clitoride» afferma Whelihan. La dottoressa Christine Ekechi , specialista in ginecologia acuta e gravidanza precoce e ostetrica, la pensa diversamente: «La funzione è diversa perché non contiene l'uretra e non è utile per la penetrazione».

Prause si colloca in una posizione centrale: «C'è del vero in questo. Il clitoride ha molte caratteristiche del pene, ma non può avere la rigidità di un pene perché non impedisce il deflusso del sangue».

Il clitoride ha più terminazioni nervose del pene

ANCORA DA DETERMINARE

Per molto tempo si è creduto che il clitoride avesse 8.000 terminazioni nervose, il doppio di quelle del pene. Questi nervi sono essenziali per un sesso piacevole, in quanto possono suscitare un'intera serie di sensazioni piacevoli. Ma da allora è emerso che questo numero deriva da uno studio sulle mucche pubblicato nel 1976. Ricerche più recenti suggeriscono che potrebbero essere più vicine a 10.000.

Tra gli esperti non si è ancora deciso chi vincerà questa particolare competizione.

