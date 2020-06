VI RICORDATE LA LEGGENDA DELL’EREDITÀ DI KARL LAGERFELD ALLA GATTA CHOUPETTE? UNA MINCHIATA! – PRIMA DI MORIRE LO STILISTA HA REDATTO UN TESTAMENTO CON SETTE BENEFICIARI, MA LA DIVISIONE DEL PATRIMONIO DI 200 MILIONI DI EURO È BLOCCATA DAL COMMERCIALISTA 87ENNE, L’UNICO A CONOSCERE ALLA PERFEZIONE L’INTERO PATRIMONIO, CHE È SPARITO LO SCORSO SETTEMBRE – E GIÀ SONO VOLATI GLI STRACCI IL TOY BOY DI LAGERFELD E…

DAGONEWS

karl lagerfeld

E adesso voleranno gli stracci. Vi ricordate la farsa dell’eredità di Karl Lagerfeld lasciata alla gatta Choupette? Si tratta di una leggenda metropolitana. Lo stilista aveva redatto un testamento lasciando la sua fortuna a 7 beneficiari. Il mito dell’eredità lasciata alla gatta era stato alimentato negli anni dallo stesso Lagerfeld che aveva detto più volte che Choupette era la sua unica erede e che avrebbe voluta sposarla.

Ma adesso si scopre che non solo un testamento c’è, ma ci sono anche sette beneficiari che non vedono l’ora di spartirsi il “tesoro” da 200 milioni di euro dello stilista. Ma al momento la divisione dei pani e dei pesci si è arenata. Lucien Frydlender, 87 anni, il commercialista di fiducia della leggenda della moda, è l’unica persona che può sciogliere il nodo sull’eredità, ma sembra essersi dato alla macchia. Attualmente è in fase di elaborazione un inventario delle risorse del defunto, tra cui una libreria, appartamenti a Parigi e Monaco, la biblioteca e mobili di design.

choupette, la gatta di karl lagerfeld

Tuttavia, il processo è complicato dal fatto che Frydlender non risponde più a nessuno da mesi.

La moglie del commercialista ha difeso suo marito, spiegando che l’uomo non è fuggito su un’isola, ma è semplicemente troppo malato per dare una mano: «E’ recluso in casa a Parigi ed è molto malato, non sta tenendo nascosto alcun tesoro segreto».

karl lagerfeld, baptiste giabiconi e sebastien jondeau

Secondo i media francesi, Frydlender rifiuta le chiamate di tutti i potenziali ereditieri di Lagerfeld e dai loro legali da settembre 2019, bloccando sostanzialmente la divisione della fortuna dello stilista.

Secondo Le Parisien, tra i beneficiari della fortuna di Lagereld ci sarebbero la governante, a patto che si prenda cura di Choupette, il modello britannico Jake Davis, il modello americano Brad Kroenig e suo figlio Hudson, 11 anni, figlioccio di Lagerfeld. E già ci sono state tensioni tra l’ex fidanzato Baptiste Giabiconi e il suo braccio destro Sébastien Jondeau.

karl lagerfeld e baptiste giabiconi

Giabiconi, che ha regalato Choupette a Lagerfeld, sostiene di essere il primo nell’elenco dei beneficiari: «Avevamo una relazione filiale. Poiché Karl non era interessato al sesso, la nostra relazione si è trasformata in un rapporto padre-figlio». Ma secondo la rivista Voici, il modello francese non aveva più contatti con Lagerfeld prima della sua morte, indicando come erede Jondeau.

karl lagerfeld

«Non è nemmeno nell'elenco delle persone convocate dal notaio per l'eredità» ha scritto Voici, scatenando la rabbia di Giabiconi che ha annunciato l’intenzione di intentare una causa per diffamazione.

karl lagerfeld cara delevingne e karl lagerfeld 1 jacques de bascher e karl lagerfeld 5 jacques de bascher e karl lagerfeld cara delevingne, karl lagerfeld e kendall jenner 1 cara delevingne e karl lagerfeld 2 karl lagerfeld choupette e karl lagerfeld 1 choupette e karl lagerfeld 5 choupette e karl lagerfeld 2 choupette e karl lagerfeld 3 choupette e karl lagerfeld 4 choupette e karl lagerfeld 6 karl lagerfeld 16 choupette e karl lagerfeld 8 karl lagerfeld 1 karl lagerfeld 10 karl lagerfeld 11 karl lagerfeld 12 karl lagerfeld 13 karl lagerfeld 14 karl lagerfeld 15 karl lagerfeld 5 karl lagerfeld 2 karl lagerfeld 3 karl lagerfeld 4 ANNA WINTOUR E KARL LAGERFELD karl lagerfeld 6 karl lagerfeld 7 karl lagerfeld 8 karl lagerfeld 9 karl lagerfeld e suzy menkes choupette e karl lagerfeld 7