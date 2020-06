VI SPAVENTANO GLI OLTRE 100MILA MORTI STATUNITENSI PER CORONAVIRUS? SAPPIATE CHE SONO "POCHI" IN CONFRONTO A COLORO CHE NELLO STESSO PERIODO DEGLI ANNI SCORSI SONO DECEDUTI PER INFARTO E TUMORE NEL PAESE – IL CORONAVIRUS, INVECE, È STATO MOLTO PIÙ LETALE RISPETTO AD ALTRE CAUSE DI MORTE COMUNI, COME GLI INCIDENTI D’AUTO E…

Andy Kiersz per "it.businessinsider.com"

coronavirus, corpi nei camion a new york 20

Il bilancio di vittime statunitensi per il nuovo coronavirus ha superato quota 100.000 la settimana scorsa, ad appena quattro mesi dal primo caso confermato nella nazione.

Per fare un confronto, abbiamo controllato quanti cittadini statunitensi sono morti di solito per varie cause comuni tra febbraio e maggio — i mesi dell’epidemia di coronavirus negli Usa — nel corso degli ultimi anni. Il nuovo coronavirus ha superato molte di queste cause.

I Centers for Disease Prevention and Control mantengono una banca dati esaustiva che mostra le cause di morte dei cittadini statunitensi. Grazie a quel database, abbiamo scoperto il bilancio medio totale di decessi negli Usa per varie cause comuni di morte durante i mesi compresi tra febbraio e maggio nel corso degli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili i dati.

Abbiamo fatto un confronto tra quelle medie e il bilancio di vittime per COVID-19, la malattia provocata dal nuovo coronavirus, che alla mattina del 31 maggio era di 103.815, secondo il grafico riassuntivo sul coronavirus della Johns Hopkins University.

coronavirus, la terapia intensiva di un ospedale di new york 7

In media, negli ultimi anni infarti e tumori, di solito le due principali cause di morte negli Stati Uniti, hanno provocato tra febbraio e maggio la morte di 200.000 persone. Nonostante ciò, nel corso degli ultimi quattro mesi sono state molte le settimane in cui Covid-19 li ha superati in quanto causa di decesso più frequente nella nazione.

L’epidemia ha ucciso più statunitensi rispetto a quanto fanno solitamente in questi mesi le altre più comuni cause di morte negli USA. Malattie cerebrovascolari, come gli infarti, uccidono di solito circa 47.000 statunitensi tra febbraio e maggio; gli incidenti con i mezzi di trasporto, tra cui quelli automobilistici, circa 12.000; mente influenza e polmonite, causano circa 21.000 decessi, un quinto circa del bilancio del COVID-19.

