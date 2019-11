VIDEO! 'FRAU' ANGELA, ATTENTA CHE CADI! LA MERKEL INCIAMPA SUL PALCO E VA LUNGA. USCITA INDENNE DAL RUZZOLONE, LA CANCELLIERA NON RINUNCIA ALLA BATTUTA: "NON HO VISTO LE SCALE. LA PROSSIMA VOLTA RIUSCIRÒ A SALIRE" – NEI MESI SCORSI QUEI MISTERIOSI E RIPETUTI TREMORI... - VIDEO

da repubblica.it

La cancelliera tedesca Angela Merkel è inciampata mentre si stava avvicinando al microfono per rivolgersi a un gruppo di rappresentanti dell'industria e del commercio tedesco a Berlino, in Germania. Merkel, uscita indenne dalla caduta, ha scherzato con il pubblico in sala: "Non ho visto le scale. La prossima volta salirò".

