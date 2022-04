VIDEO-FLASH: GUARDATE COME CAMBIANO COLORE QUESTI CALAMARI QUANDO PASSANO DALL'ACQUA PULITA A QUELLA PIENA DI ALGHE - SONO STATI FILMATI PER LA PRIMA VOLTA MENTRE SI MIMETIZZAVANO DA UN TEAM DI SCIENZIATI DELL'UNIVERSITA' DI OKINAWA, IN GIAPPONE - I RICERCATORI VOLEVANO SCOPRIRE SE, COME ALTRI ANIMALI, AVESSERO DOTI DA TRASFORMISTI... - VIDEO

Calamari si mimetizzano

Dai camaleonti ai polpi, molti animali sono famosi per il modo in cui si mimetizzano per sfuggire ai predatori. Per la prima volta, anche i calamari sono stati ripresi mentre utilizzavano le stesse tecniche.

I ricercatori dell'Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University hanno individuato una specie di calamaro ovale che cambia colore per fondersi con il suo sfondo quando percepisce che un predatore potrebbe essere nelle vicinanze.

«Questo effetto è davvero sorprendente. Sono ancora sorpreso che nessuno abbia notato questa capacità prima di noi», ha affermato il dottor Zdenek Lajbner, primo autore dello studio. «Mostra quanto poco sappiamo di questi meravigliosi animali».

Calamari si mimetizzano 2

Molti cefalopodi, inclusi polpi e seppie, usano cambiare colore per mimetizzarsi, ed è per questo che i ricercatori hanno studiato i calamari. «I calamari di solito si librano in mare aperto, ma volevamo scoprire cosa succede quando si avvicinano un po' a una barriera corallina o se vengono inseguiti da un predatore sul fondo dell'oceano», ha spiegato il dottor Ryuta Nakajima, uno dei principali ricercatori.

Dal 2017, i ricercatori hanno coltivato una specie di calamaro ovale noto localmente come Shiro-ika nella loro struttura di ricerca a Okinawa. Durante la pulizia del loro acquario per rimuovere le alghe, i ricercatori hanno osservato accidentalmente il cambiamento di colore del calamaro.

Calamari

Quando erano sopra le alghe, i calamari apparivano verde scuro, ma quando erano contro la vasca pulita, cambiavano in una tonalità più chiara.

Dopo la loro osservazione iniziale, i ricercatori hanno eseguito un esperimento controllato per verificare i loro risultati. Diversi calamari sono stati tenuti in una vasca mentre metà è stata pulita e l'altra metà è stata lasciata coperta di alghe.

Una telecamera subacquea è stata posizionata all'interno della vasca, mentre una normale telecamera è stata sospesa sopra, consentendo loro di riprendere gli animali da due angolazioni.

Il filmato ha confermato le loro osservazioni iniziali: quando i calamari erano puliti, erano di colore chiaro, ma diventavano rapidamente più scuri quando si trovavano sopra le alghe.

calamaro gigante

Sebbene i risultati siano entusiasmanti, in quanto segnano la prima volta che i calamari sono stati visti mimetizzarsi, secondo i ricercatori potrebbero anche avere importanti implicazioni per le barriere coralline. «Se il substrato è importante affinché i calamari evitino la predazione, ciò indica che l'aumento o la diminuzione delle popolazioni di calamari sono ancora più legati alla salute della barriera corallina di quanto pensassimo», ha spiegato il dott. Nakajima.

Il team ora spera di studiare ulteriormente i calamari per capire di più sulle loro capacità di mimetizzazione.

Il professor Jonathan Miller, autore senior dello studio, ha concluso: «Non vediamo l'ora di continuare a esplorare le capacità di mimetizzazione di questa specie e dei cefalopodi più in generale».