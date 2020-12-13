VIDEO-FLASH! – UN CANE DIVENTA IL PROTAGONISTA DI UN MEGA SCAZZO IN STRADA TRA DONNE A EL SALVADOR: MENTRE LE DUE SI MENANO E SI TIRANO I CAPELLI, IL RANDAGIO TIRA GIÙ I LEGGINGS DI UNA DELLE CONTENDENTI CHE RIMANE CON IL CULO DI FUORI – E LEI? AL POSTO DI FERMARSI E COPRIRSI, CONTINUA A COMBATTERE…

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cane tira giu' i leggings di una donna durante uno scazzo 4 cane tira giu' i leggings di una donna durante uno scazzo 4 cane tira giu' i leggings di una donna durante uno scazzo 2 cane tira giu' i leggings di una donna durante uno scazzo 2 cane tira giu' i leggings di una donna durante uno scazzo 3 cane tira giu' i leggings di una donna durante uno scazzo 3

 

 

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NELLA PARTITA TRA VIVENDI E MEDIASET ENTRA LA PROCURA DI MILANO: INCRIMINATI BOLLORÉ E DE PUYFONTAINE PER LE IPOTESI DI REATO DI “MANIPOLAZIONE DEL MERCATO” E “OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA” – LE INDAGINI AVVIATE NEL 2016 SU DENUNCIA DEL GRUPPO DI BERLUSCONI – GLI INCROCI CON LA NORMA “SALVA-MEDIASET” VARATA DAL GOVERNO PER BLOCCARE LE ”SCALATE” STRANIERE IN GRADO DI DETERMINARE INCROCI TRA TV E TELECOMUNICAZIONI…

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CI SONO FOTO CHE SPIEGANO TUTTO: TARDELLI, CABRINI E I RAGAZZI DEL 1982 CHE PORTANO LA BARA DI PAOLO ROSSI A SPALLA. CAZZULLO: “DA QUELL’IMMAGINE STRAZIANTE SI È CAPITO PERCHÉ QUELL'ITALIA VINSE IL MONDIALE. QUELLA ERA UNA VERA SQUADRA E UN GRUPPO DI AMICI. UNITI DIETRO DUE FRIULANI SILENZIOSI: BEARZOT E ZOFF - SI È PARLATO MOLTO PIÙ DI MARADONA PERCHÉ DIEGO È STATO UN UOMO DIVISIVO, AMATO E ODIATO. ODIARE PAOLO ROSSI ERA IMPOSSIBILE, FORSE PERSINO PER IL TASSISTA BRASILIANO CHE LO LASCIÒ A PIEDI…" - VIDEO

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