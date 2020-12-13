cane tira giu' i leggings di una donna durante uno scazzo 4 cane tira giu' i leggings di una donna durante uno scazzo 2 cane tira giu' i leggings di una donna durante uno scazzo 3
VIDEO-FLASH! – UN CANE DIVENTA IL PROTAGONISTA DI UN MEGA SCAZZO IN STRADA TRA DONNE A EL SALVADOR: MENTRE LE DUE SI MENANO E SI TIRANO I CAPELLI, IL RANDAGIO TIRA GIÙ I LEGGINGS DI UNA DELLE CONTENDENTI CHE RIMANE CON IL CULO DI FUORI – E LEI? AL POSTO DI FERMARSI E COPRIRSI, CONTINUA A COMBATTERE…-
cane tira giu' i leggings di una donna durante uno scazzo 4 cane tira giu' i leggings di una donna durante uno scazzo 2 cane tira giu' i leggings di una donna durante uno scazzo 3
I FIGLI NON SI TOCCANO! “FLAVIO METTILO A DIETA, IL RAGAZZO È OBESO, BASTA PASTASCIUTTA, FALLO CORRERE” - OFFENDONO IL FIGLIO NATHAN SUI SOCIAL E BRIATORE MONTA SU TUTTE LE FURIE: “NON È OBESO, MA TU SEI UN COGLIONE” - LA GREGORACI, OSPITE DI SILVIA TOFFANIN A "VERISSIMO", HA CONFESSATO DI ESSERE STATA UN PO’ “SGRIDATA” DALL’EX MARITO UNA VOLTA TORNATA A CASA DOPO L’ESPERIENZA AL "GF VIP". PARE INFATTI CHE BRIATORE SIA STATO PARECCHIO INFASTIDITO DA…
UN CONTE TER CON TRE VICE: ZINGA, DI MAIO E RENZI? ORMAI L’AVVOCATO DI PADRE PIO (TUTTO) SI AGGRAPPA A QUALSIASI IPOTESI PUR DI NON MOLLARE PALAZZO CHIGI - ZINGARETTI DIFENDE CONTE, MA IL PD È DIVISO E ASPETTA LE MOSSE DI RENZI. DI MAIO NON CHIUDE LE PORTE AL RIMPASTO MA IN CASA M5s C’E’ LA GRANA FICO - INTANTO, UDITE UDITE, È ARRIVATO A CONTE IL SOSTEGNO DI DI BATTISTA, CHE FINO A UNA SETTIMANA FA MINACCIAVA DI FAR SALTARE IN ARIA L'ESECUTIVO…
NELLA PARTITA TRA VIVENDI E MEDIASET ENTRA LA PROCURA DI MILANO: INCRIMINATI BOLLORÉ E DE PUYFONTAINE PER LE IPOTESI DI REATO DI “MANIPOLAZIONE DEL MERCATO” E “OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA” – LE INDAGINI AVVIATE NEL 2016 SU DENUNCIA DEL GRUPPO DI BERLUSCONI – GLI INCROCI CON LA NORMA “SALVA-MEDIASET” VARATA DAL GOVERNO PER BLOCCARE LE ”SCALATE” STRANIERE IN GRADO DI DETERMINARE INCROCI TRA TV E TELECOMUNICAZIONI…
CHI E’ QUELL’EX CALCIATORE DEL SASSUOLO CHE HA SUBITO UNA ATROCE VENDETTA DALL’AMANTE CHE HA INVIATO IL FILMINO DI UN LORO INCONTRO HOT ALLA MOGLIE E AGLI AMICI DELL’UOMO? IL GIOCATORE, CHE OGGI HA CAMBIATO SQUADRA, MILITA ANCORA IN SERIE A. LA DONNA ATTUALMENTE VIVE ALL'ESTERO E, UNA VOLTA RIENTRATA IN ITALIA, È STATA DENUNCIATA. INOLTRE LA POLIZIA HA PROVVEDUTO A…
CI SONO FOTO CHE SPIEGANO TUTTO: TARDELLI, CABRINI E I RAGAZZI DEL 1982 CHE PORTANO LA BARA DI PAOLO ROSSI A SPALLA. CAZZULLO: “DA QUELL’IMMAGINE STRAZIANTE SI È CAPITO PERCHÉ QUELL'ITALIA VINSE IL MONDIALE. QUELLA ERA UNA VERA SQUADRA E UN GRUPPO DI AMICI. UNITI DIETRO DUE FRIULANI SILENZIOSI: BEARZOT E ZOFF - SI È PARLATO MOLTO PIÙ DI MARADONA PERCHÉ DIEGO È STATO UN UOMO DIVISIVO, AMATO E ODIATO. ODIARE PAOLO ROSSI ERA IMPOSSIBILE, FORSE PERSINO PER IL TASSISTA BRASILIANO CHE LO LASCIÒ A PIEDI…" - VIDEO
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
I CINESI CI RIPROVANO - ''IL VIRUS IN ITALIA PRIMA CHE DA NOI''. LA NOTIZIA DEL BIMBO POSITIVO AL CORONAVIRUS A NOVEMBRE 2019 SCATENA I CINESI A CUI NON PARE VERO DI POTER SCARICARE IL RUOLO DI UNTORI DEL MONDO SU QUALCUN ALTRO. SECONDO UNO SCIENZIATO DI PECHINO, GLI ESPERTI NON HANNO INIZIALMENTE CERCATO UNA FONTE STRANIERA ALL'EPIDEMIA DI WUHAN, FACENDO SFORZI PER TROVARE UN'ORIGINE ANIMALE. "MA NON SIAMO RIUSCITI A TROVARE UNA FONTE INTERNA''