VIDEO-FLASH! – CHE C’AVETE DA GUARDÀ? PURE IO VOGLIO SCOPÀ! SCENA ESILARANTE A CUBA DOVE UNA 36ENNE AMERICANA, IN VACANZA CON LA MADRE, E' STATA "MOLESTATA" DA UN DELFINO CHE HA PROVATO A TROMBARSELA: L’ANIMALE ECCITATO LE È SALTATO IN BRACCIO E HA INIZIATO A SIMULARE L’ATTO SESSUALE E…

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