FINISCE PARI IL DERBY DEI PALI - ALL'OLIMPICO DUE RETI E 6 LEGNI: LA LAZIO NE COLPISCE 4, LA ROMA DUE CON ZANIOLO, ANNULLATO IL GOL DI LAZZARI – RONCONE TWEET: "I BIANCOCELESTI HANNO STRAVINTO AI PUNTI, ROMA SENZA EQUILIBRIO, MANCA UNO CHE DIA I TEMPI, KLUIVERT SBAGLIA…" - POLEMICHE PER LA COREOGRAFIA CHE LA CURVA NORD HA DEDICATO A DIABOLIK, IL CAPO ULTRA’ DEGLI IRRIDUCIBILI MORTO IN UN AGGUATO – PER LUI STRISCIONI ANCHE IN CURVA SUD - VIDEO