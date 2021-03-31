VIDEO-FLASH! - SALVATAGGIO AL CARDIOPALMO IN ARIZONA DOVE UN POLIZIOTTO È RIUSCITO A TRASCINARE FUORI DA UNA MACCHINA IN FIAMME UN AUTOMOBILISTA PRIVO DI SENSI: L’UOMO NON RESPIRAVA E L’AGENTE È RIUSCITO A SALVARLO ESEGUENDO UN MASSAGGIO CARDIACO PRIMA DELL’ARRIVO DELL’AMBULANZA…

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media e tv

PIU’ CHE “CARTABIANCA” E' UN FOGLIO DI VIA – DOPO MAURO CORONA, ANCHE IL SALTAFILA SCANZI FINISCE DIETRO LA LAVAGNA - E' ANDATA A FINIRE COME DAGO-ANTICIPATO, ECCO L'ANNUNCIO DELLA BERLINGUER IN TV: “HO DECISO DI SOSPENDERE LA SUA PARTECIPAZIONE A ‘CARTABIANCA’  – “STANDO IN ISOLAMENTO, HO APPRESO CHE LA RAI AVREBBE INVESTITO IL COMITATO ETICO DELLA SCELTA DI VEDERE SE SCANZI POTEVA ESSERE CONFERMATO O NO NELLA TRASMISSIONE. PER MIA RESPONSABILITÀ, HO DECISO DI..."

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