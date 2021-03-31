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VIDEO-FLASH! - SALVATAGGIO AL CARDIOPALMO IN ARIZONA DOVE UN POLIZIOTTO È RIUSCITO A TRASCINARE FUORI DA UNA MACCHINA IN FIAMME UN AUTOMOBILISTA PRIVO DI SENSI: L’UOMO NON RESPIRAVA E L’AGENTE È RIUSCITO A SALVARLO ESEGUENDO UN MASSAGGIO CARDIACO PRIMA DELL’ARRIVO DELL’AMBULANZA…-
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PIU’ CHE “CARTABIANCA” E' UN FOGLIO DI VIA – DOPO MAURO CORONA, ANCHE IL SALTAFILA SCANZI FINISCE DIETRO LA LAVAGNA - E' ANDATA A FINIRE COME DAGO-ANTICIPATO, ECCO L'ANNUNCIO DELLA BERLINGUER IN TV: “HO DECISO DI SOSPENDERE LA SUA PARTECIPAZIONE A ‘CARTABIANCA’ – “STANDO IN ISOLAMENTO, HO APPRESO CHE LA RAI AVREBBE INVESTITO IL COMITATO ETICO DELLA SCELTA DI VEDERE SE SCANZI POTEVA ESSERE CONFERMATO O NO NELLA TRASMISSIONE. PER MIA RESPONSABILITÀ, HO DECISO DI..."
COLPO DI SCENA NELLE INDAGINI SUL FALLIMENTO DI "MERCATONE UNO", DICHIARATO NEL MAGGIO 2019 CON LA PERDITA DI 1800 POSTI DI LAVORO: NEL MIRINO FINISCONO GLI EX COMMISSARI DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CHE AVREBBERO CAUSATO UN BUCO DI 91 MILIONI, SOTTOSCRIVENDO CONTRATTI "NON CONFORMI AL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEL MISE"
CAFONALINO! IL COVID NON FERMA I “CAMOMILLA AWARD”. ALL’AUDITORIUM-PARCO DELLA MUSICA SI REGISTRA L’EVENTO TV IDEATO DA DONATELLA GIMIGLIANO DEDICATO ALLE DONNE- TRA GLI OSPITI ELEONORA DANIELE, MALIKA AYANE CON FRANGETTONA BIONDA, LE GNOCCHISSIME SORELLE BUCCINO E ROBY FACCHINETTI CHE HA INTONATO “RINASCERÒ RINASCERAI”, LA CANZONE SCRITTA CON IL COMPIANTO STEFANO D’ORAZIO PER LA CITTA’ DI BERGAMO MESSA IN GINOCCHIO DAL COVID - VIDEO
MARITI DA MENARE - CATERINA BALIVO SFANCULA IL MARITO PIACIONE, IL FINANZIERE-SCRITTORE GUIDO MARIA BRERA: “MI CHIEDA SE È MASCHILISTA: LA RISPOSTA È NO. MA MI CHIEDA SE SI SCOCCIA QUANDO IL SABATO STO TRE ORE AL TELEFONO PER LAVORO, MENTRE LUI SE HA IMPEGNI NEL FINE SETTIMANA ESCE E NEPPURE AVVISA: LA RISPOSTA È SÌ” – “SE VOGLIO CHE GUIDO VENGA ALLA RECITA DEI NOSTRI FIGLI, DEVO DIRGLIELO MESI PRIMA. SA COME MI RISPONDE?…”