8 dic 2022 09:17

VIDEO! UN LADRO MALDESTRO PROVA A RUBARE DUE IPHONE DA UN NEGOZIO MA NON SI ACCORGE CHE LA PORTA È CHIUSA, E RIMANE FREGATO. IL PROPRIETARIO DEL NEGOZIO GLI HA OFFERTO AIUTO E L’HA LASCIATO ANDARE, SENZA DENUNCIARLO: “I TEMPI SONO DIFFICILI PER MOLTI DI NOI, QUINDI SE STAI LOTTANDO PER METERE IL CIBO IN TAVOLA, VIENI A TROVARCI…”