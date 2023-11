VIDEO – “DILDO” A PAROLE TUE! – VI RICORDATE DEL POVERO DISGRAZIATO DI FROSINONE OPERATO AL PRONTO SOCCORSO PER ESTRARRE UN PISELLONE FINTO DI 30 CENTIMETRI INCASTRATO NEL SUO DERETANO? – UN TG HA RIPRESO LA STORIA, CON IL GIORNALISTA CHE È STATO COSTRETTO A FARE DEGLI INCREDIBILI GIRI DI PAROLE PER EVITARE DI DIRE LA PAROLA “VIBRATORE” – TRA “GIOCO EROTICO SFUGGITO AL CONTROLLO”, “STRUMENTO ANCORA IN FUNZIONE” E “CORPO ESTRANEO", SONO QUESTE LE STORIE CHE METTONO ALLA PROVA UN CRONISTA...

IL SERVIZIO SUL 52ENNE DI SORA IN OSPEDALE PER SEX-TOY INCASTRATO

DAGOTRASCRIZIONE DEL VIDEO

IL SERVIZIO SUL 52ENNE DI SORA IN OSPEDALE PER SEX-TOY INCASTRATO FROSINONE

È fuori pericolo l’artigiano di 52 anni che è stato operato d’urgenza nel fine settimana per estrarre un ‘gioco erotico’ sfuggito al controllo e finito, ancora acceso, troppo in profondità rendendo impossibile la normale estrazione. Il paziente è stato raccolto da un’ambulanza del 118 lungo una strada di località Valleradice, alla periferia di Sora, dove era stato accompagnato da altri partecipanti all’incontro intimo organizzato in una villa della città, lasciandolo solo in strada per poter restare anonimi.

sex toys 2

Portato al pronto soccorso del Santissima Trinità di Sora, i medici hanno tentato di liberare l’artigiano ma, compreso che lo strumento era ancora in funzione e minacciava la cavità intestinale contro la quale spingeva, hanno deciso di portarlo in chirurgia a Cassino. Qui è stato necessario mettere in campo una equipe medica che ha condotto un intervento chirurgico di circa un’ora, estraendo il corpo estraneo della lunghezza di circa 30 centimetri.

ARTICOLI CORRELATI