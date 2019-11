IL VINCITORE ASSOLUTO DI HALLOWEEN È QUESTO RAGAZZO CHE A SAN MARINO SI È TRAVESTITO DA...AUTOVELOX! – SI È POSIZIONATO A UN INCROCIO STRADALE DI MURATA, A SAN MARINO, ED HA ANCHE PROVVEDUTO A MUNIRSI DI UNA TORCIA IN MODO DA SIMULARE LO SCATTO. E GLI AUTOMOBILISTI HANNO...

Da "Libero"

costume halloween autovelox 1

«Un genio». Questo il complimento più ricorrente postato sui social a commento del travestimento di Halloween più insolito di questi giorni: un ragazzo travestito da autovelox e posizionato a un incrocio stradale sulla strada trafficatissima di Murata (San Marino).

costume halloween autovelox 2

Non fosse per le gambe in bella mostra il travestimento sarebbe perfetto. L' autore ha anche provveduto a munirsi di una torcia in modo da simulare lo scatto dell' autovelox a ogni passaggio irregolare. La foto ha fatto il giro della rete ed è stata ripresa da molti mezzi di informazione.

autovelox