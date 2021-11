LA VIOLENZA TIRA - "HELLBOUND" E' DIVENTATA LA SERIE PIU' VISTA SU NETFLIX, SPODESTANDO "SQUID GAME" - IN UNA VERSIONE ALTERNATIVA DELLA TERRA, I PECCATORI VENGONO TROVATI E UCCISI DA UN GRUPPO DI DEMONI - QUANDO LE GIGANTESCHE CREATURE RAGGIUNGONO LE LORO VITTIME, LE INCENERISCONO SPEDENDOLE ALL'INFERNO, DOVE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Hellbound 2

Un’altra serie tv, altrettanto violenta e sempre sudcoreana, ha spodestato Squid Game dalla testa della classifica su Netflix. Si chiama “Hellbound” e in questo momento è il programma televisivo più visto sulla piattaforma.

La serie fantasy-horror – incentrata su demoni che cacciano i peccatori e li mandano all'inferno - è diventata la serie TV Netflix più vista al mondo il 20 novembre, secondo il sito web FlixPatrol che tiene traccia dei dati di streaming giornalieri. E partire dal 22 novembre, è rimasto al primo posto, ha detto il sito web.

Hellbound 3

Hellbound è diventata numero uno in paesi come la Corea del Sud, il Messico e il Belgio, mentre è entrata tra i primi tre in paesi come Stati Uniti, Canada e Germania.

La serie racconta una versione alternativa della Terra, invasa da mostri, e si concentra su un gruppo di demoni che danno la caccia ai peccatori precedentemente visitati da un essere celeste che li ha informati della data e dell'ora della loro morte.

Hellbound

Quando le gigantesche creature pelose raggiungono le loro vittime, le inceneriscono e le mandano all'inferno, scatenando l'isteria pubblica di massa e il fanatismo religioso sotto forma di un culto - la New Truth Society.

Il pilot di Hellbound è stato presentato in anteprima a settembre al festival internazionale del cinema di Toronto, e The Daily Telegraph che ha già paragonato la sua combinazione di mistero e orrore a Il Codice Da Vinci e The Ring.

hellbound

Lo spettacolo è diventato uno dei tre K-drammi nella top 10 mondiale, insieme a Squid Game e un dramma storico, "The King's Affection". Hellbound è l'ultimo di una serie di intrattenimento sudcoreano a sfondare nel mercato occidentale e ad acquisire popolarità globale.

All'inizio di quest'anno, anche "Hometown Cha-Cha-Cha" - una serie comica romantica - e il thriller "My Name" si sono classificati molto in alto secondo i dati di FixPatrol.