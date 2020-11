IL VIRUS IN CAMPIDOGLIO - LA SINDACA RAGGI POSITIVA AL COVID: “STO BENE, NON HO SINTOMI” - VIRGY SI ERA MESSA IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOPO AVER AVUTO UN CONTATTO CON UNA PERSONA POSITIVA AL CORONAVIRUS. POCO FA, LA NOTIZIA DELL’ESITO DEL TAMPONE. “CONTINUERÒ A LAVORARE DA CASA. CON LA STESSA DETERMINAZIONE DI SEMPRE..."

Da www.fanpage.it

"Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre". Lo ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi nella serata di oggi.

raggi

La prima cittadina aveva annunciato nel pomeriggio di aver avuto un contatto con una persona positiva e di essersi quindi messa in isolamento fiduciario per precauzione. A distanza di qualche ora, è arrivato l'esito del tampone, purtroppo positivo alla ricerca per il coronavirus. La sindaca si trova al momento in quarantena presso la sua abitazione.

"Ciao a tutti. Voglio informavi che la scorsa settimana sono stata in contatto con una persona risultata oggi positiva al Covid-19" si legge nel post condiviso da Raggi questo pomeriggio su Facebook. La sindaca ha subito aggiornato i cittadini sul suo stato di salute: "Io non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli". E ha aggiunto: "Sto bene e continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione".

I messaggi di solidarietà per la sindaca

virginia raggi

Tantissimi i messaggi di solidarietà che la Virginia Raggi sta ricevendo in queste ore. "Forza Sindaca – scrive il consigliere Paolo Ferrara – riguardati e torna in Campidoglio più forte di prima". "Virginia,da quando amministri Roma hai sopportato di tutto, il Covid ti sembrerà una passeggiata – il messaggio di una donna – Tanti Auguri per una pronta guarigione. Noi romani ti amiamo tantissimo".

Gli auguri per una pronta guarigione arrivano anche da persone che non supportano politicamente la sindaca: "Sono un tuo oppositore, lo sono sempre stato – scrive un ragazzo – significa poco, ma ti auguro una pronta guarigione. In bocca al lupo".

virginia raggi bici in rosa raggi virginia raggi foto di bacco virginia raggi si beve una birretta