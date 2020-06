IL VIRUS HA SCOPERTO L’AMERICA – NELLE ULTIME DUE SETTIMANE I CONTAGI NEGLI STATI UNITI SONO AUMENTATI DEL 15% E CONTINUANO A SALIRE IN 18 STATI DEL SUD E DEL MIDWEST. SIA VENERDÌ CHE SABATO CI SONO STATI OLTRE 30MILA CONTAGI, MA I MORTI SONO SCESI - L’OMS: 183MILA NUOVI CASI NELLE ULTIME 24 ORE. È IL NUMERO PIÙ ALTO DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA ED È DOVUTO SOPRATTUTTO ALL’AMERICA LATINA

montefiore medical center wakefield campus al bronx

1 – Coronavirus:Nyt,in Usa +15% casi in ultime 2 settimane

(ANSA) - Nelle ultime due settimane i casi di coronavirus in Usa sono aumentati a livello nazionale del 15% e continuano a salire in 18 Stati del Sud, del West e del Midwest. Sia venerdi' che sabato negli Stati Uniti ci sono stati oltre 30 mila contagi, il livello piu' alto dal primo maggio.

donald trump si toglie la mascherina 1

La media dei morti degli ultimi 14 giorni pero' e' scesa del 42%. Lo scrive il New York Times. Sette Stati hanno raggiunto il loro record di casi in un giorno ieri ed altri cinque nel corso della settimana.

2 – Oms, 183.000 nuovi casi in un giorno. Nuovo record

jair bolsonaro

(ANSA) - L'Organizzazione mondiale della Sanità ha registrato 183.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riporta la Bbc. Si tratta del numero più alto di contagi in un solo giorno dall'inizio della pandemia ed è dovuto soprattutto all'aumento delle persone positive in America Latina. Oltre 50.000 di questi nuovi casi infatti sono stati segnalati in Brasile, poi negli Stati Uniti e India.

coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 5 coronavirus coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 9 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 8 nuove tombe in messico per il coronavirus 2 coronavirus furti negozi usa 1 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 4 coronavirus brasile coronavirus new york 6 scontri in brasile sanita' privata negli stati uniti 3