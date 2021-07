IL VIRUS NON VA IN VACANZA - SI MOLTIPLICANO I FOCOLAI NEGLI ALBERGHI, NEI BED & BREAKFAST E NELLE LOCALITÀ DI VACANZE IN TUTTA ITALIA: ALLE EOLIE ADDIRITTURA CE NE SONO DUE. E POI IL LITORALE LAZIALE, LA RIVIERA ROMAGNOLA, LA TOSCANA, LE MONTAGNE DI SESTRIERE E LE ISOLE CAMPANE - DE LUCA ANNULLA TUTTI GLI EVENTI A RISCHIO ASSEMBRAMENTO, MA SONO MISURE CHE RISCHIANO DI NON ESSERE PIÙ SUFFICIENTI…

Doveva essere un'estate quasi «Covid free», grazie alla campagna vaccinale arrivata a 500 mila somministrazioni al giorno: invece in tutta Italia, a causa della variante Delta, si moltiplicano i focolai. In alberghi e case private, nei locali e anche solo nelle piazze. Effetti dei festeggiamenti per la vittoria agli Europei di calcio, ma anche movida e feste da centinaia di persone.

E anche nell'estate 2021 torna la paura per nuove ondate di contagi, soprattutto tra i non vaccinati e tra i più giovani. I sindaci corrono ai ripari e cercano come possono di arginare eventuali situazioni di contagio e così nelle località di vacanza arrivano ordinanze e nuovi divieti. Torna l'obbligo di mascherina, ad esempio.

Come deciso a Otranto e nel mare vicino Roma, da San Felice Circeo all'isola di Ponza, dove i rispettivi primi cittadini impongono la mascherina all'aperto dalle 18 in poi, fino alla mattina, lo stop alla vendita di alcolici dopo le 22 e la chiusura di tutte le attività commerciali alle 3 di notte, «per evitare - spiega il sindaco di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni - esodi da un paese all'altro».

In Campania, ha spiegato il governatore Vincenzo De Luca, sono stati annullati tutti gli eventi a rischio assembramento, quindi stop ai concerti del Giffoni Film Festival, ad esempio, e no alla festa di Sant' Anna ad Ischia: «Si rischiava di avere un muro di 9.000 persone sul molo, incontrollabile.

Su 9.000 persone hai almeno il 10% di non vaccinati, quindi 900 non vaccinati, e hai statisticamente 4-500 positivi, che resterebbero senza controllo e innescherebbero una reazione a catena». Ma misure simili rischiano di non essere sufficienti. Focolai di contagiati aumentano di giorno in giorno ovunque. A Capri, 11 turisti positivi sono in isolamento in albergo o nelle case di vacanza.

Alle isole Eolie, se ne contano due: uno a Stromboli e l'altro a Salina. Nell'isola del vulcano 7 turisti milanesi sono risultati positivi: soggiornavano in un'abitazione privata ma il tracciamento ha fatto salire, per ora, a 14 i positivi, inclusi 4 camerieri di un ristorante che è stato chiuso.

Dieci per ora i positivi a Salina, dove l'ex presidente dell'associazione commercianti Luca Chiofalo racconta di «feste partecipatissime e sfrenate in giro per l'isola». A Pantelleria pochi giorni fa è stato registrato un focolaio di una ventina di ragazzi dopo una festa privata.

A Fiumicino, località in provincia di Roma che include anche la frazione di Fregene, meta della movida romana, il sindaco Esterino Montino lancia l'allarme per l'aumento dei contagi passati da 37 a 100 in sole 24 ore: «Dati altissimi che ci devono tenere sull'allerta, l'età media è intorno ai 29 anni».

Salito a 26 il numero dei positivi del locale Shilling di Ostia (Roma), in Emilia Romagna aumentano i contagi nella zona di Rimini (90 solo ieri): pochi giorni fa le forze dell'ordine hanno dovuto chiudere per assembramento il Byblos di Rimini e il Malindi di Cattolica, dove decine di persone ballavano sui tavoli.

Ancora in quarantena i 50 positivi, quasi tutti minorenni, di Guglionesi (Campobasso) dopo i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia, e obbligo di mascherina in tutto il Comune. Sospetto focolaio in Garfagnana (Lucca), dove, fa sapere la Asl Toscana, «nella Valle del Serchio è stato registrato un aumento anomalo di casi positivi nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni». Sotto accusa gli eventi al Drop Club di Pian di Coreglia. In provincia di Arezzo, ad Anghiari, un gruppo di 10 persone, tra adulti e bambini, è risultato positivo dopo un ritiro spirituale.

Focolai anche in montagna. A Sestriere sono ancora in isolamento nell'ex villaggio olimpico 16 ragazzini tra gli 11 e i 15 anni del centro estivo. Sulle Dolomiti, un albergo a Brentonico (Trento) è stato chiuso per un focolaio di 10 ragazzi. A Mezzan, in Val di Sole, 5 dipendenti di un albergo sono stati trovati positivi.

A Lodrone di Storo (Trento) positivi 9 giocatori del Bari calcio in ritiro. Mentre la Ulss Dolomiti ha segnalato la presenza di 4 positivi (al momento) dopo una festa in un locale a Belluno. Revocate infine le zone rosse in Sicilia dopo lo scoppio di alcuni focolai. Ma il governatore Nello Musumeci richiama al senso di responsabilità: «Completiamo la campagna vaccinale e adottiamo tutte le precauzioni per scongiurare una ricaduta».