Valeria Costantini per il "Corriere della Sera - Edizione Roma"

L'incremento dei contagi era atteso e ieri il Lazio è la prima regione per numero di casi (172). Ora diventa ancora più importante garantire la più ampia copertura vaccinale. Tra i più giovani in primis, perché le percentuali più basse di somministrazioni si contano proprio nelle fasce di età tra i 12 e i 19 anni (ancora al 25%), poco meno della metà (48%) tra i ventenni e i trentenni. Proprio quelle platee più colpite dalla contagiosa variante Delta. «Vaccinatevi, giovani, prima di andare in vacanza, mantenere alta l'attenzione e usare la mascherina», l'appello dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che nonostante la curva in risalita e un tasso di positività schizzato in un giorno all'1,7% (da 0,7%, ma con molti meno tamponi fatti), non crede necessario il ritorno di restrizioni.

I nuovi casi e l'indice di contagiosità non sono gli unici due dati che segnano un aumento nel bollettino quotidiano, caratterizzato da cifre comunque condizionate dal calo dei test festivi che, solitamente, rilevano anche più tamponi positivi. Se infatti restano stabili i numeri che arrivano dalle terapie intensive (25 i pazienti in cura), salgono dopo settimane di calo invece i ricoveri ordinari nei reparti Covid, a quota 133 dai 128 di domenica. Prevedibile anche l'aumento dei contagi, tra resse per eventi sociali (partite degli Europei in testa) e rientri dalle vacanze.

Su un totale di test inferiori alle medie giornaliere (oltre 10 mila ieri), sono 172 i nuovi casi, otto in più, 120 nella Capitale e solo tre nelle province, a sottolineare che i positivi emergono specialmente nella metropoli nelle ultime settimane. Il conto delle vittime è invariato, un decesso comunicato come 24 ore prima, i guariti sono stati 183. È il rapporto tra positivi e tamponi a far trapelare ciò che i dati rilevano, ovvero il boom di casi che ha portato il Lazio in un solo giorno dal quarto al primo posto tra le regioni per numero di contagi: l'indice infatti è all'1,7% (era allo 0,7% domenica), più alto della media nazionale all'1,2%.

La curva epidemica in sintesi cresce e lo farà ancora, ma impatterà con meno violenza sull'onda dei vaccinati. Nella regione sono alte le percentuali tra adulti e anziani, per gli over 80 è del 95%, per i settantenni siamo al 90%, tra i 60/69 anni all'84%, nella fascia di età 50/59 anni è del 72% e del 61% per quella 40/49 anni. Se sotto i 40 e i 30 c'è ancora chi deve effettuare la seconda dose, restano da coprire i più giovani, pronti a partire per le vacanze e più esposti alla variante del virus. L'obiettivo della campagna vaccinale non cambia: entro agosto il 70% dei circa 6 milioni di abitanti del Lazio saranno da tutelare.

