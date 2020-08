VISTA LA MALAPARATA, JUAN CARLOS SCAPPA! - L’ANNUNCIO DEL RE EMERITO DI SPAGNA: ABBANDONERÀ IL PAESE DOPO GLI SCANDALI SEMPRE PIÙ IMBARAZZANTI SUI CONTI IN SVIZZERA E LE SOCIETÀ OFFSHORE. SEMPRE MEGLIO ANDARSENE CHE ESSERE CACCIATO. MA DOVE VA? DAI SUOI AMICI SAUDITI? - IL TESORO NASCOSTO E IL CONTO DA 65 MILIONI INTESTATO ALL’AMANTE, LA PRINCIPESSA TEDESCA CORINNA ZU SAYN-WITTGENSTEIN

JUAN CARLOS CORINNA

SPAGNA, CHE MAGNA MAGNA! – RIAPERTE LE INDAGINI SU JUAN CARLOS: È VERO CHE TRA IL 2006 E IL 2011 HA TRAFFICATO IN ARABIA SAUDITA PER ASSEGNARE A DODICI IMPRESE SPAGNOLE L’ALTA VELOCITÀ TRA MEDINA E LA MECCA?

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/spagna-che-magna-magna-ndash-riaperte-indagini-juan-carlos-238967.htm

juan carlos

L'annuncio di re Juan Carlos, lascio la Spagna

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Il re emerito di Spagna Juan Carlo lascerà il palazzo della Zarzuela per trasferirsi all' estero, dopo le inchieste giudiziarie che lo hanno visto indagato per presunta evasione fiscale in patria e in Svizzera. In una nota, il figlio Felipe VI ringrazia il padre per la decisione. Lo riferisce El Pais.

felipe e mohammed bin salman juan carlos juan carlos abdullah JUAN CARLOS 4 juan carlos e corinna zu sayn wittgenstein 2 juan carlos e corinna zu sayn wittgenstein 1 juan carlos abdullah salman bin abdulaziz al saud juan carlos 1