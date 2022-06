23 giu 2022 18:48

NELLA VITA CI VUOLE FEGATO (E CULO) - A TORINO, UN 57ENNE FINITO IN COMA DOPO UN COLPO DI CALORE VIENE SALVATO GRAZIE A UN TRAPIANTO DI FEGATO - L'UOMO SI TROVAVA IN UNO STATO DI GRAVE INSUFFICIENZA EPATICA ACUTA, QUINDI È STATO INSERITO IN LISTA D'ATTESA PER TRAPIANTO DI FEGATO IN 'SUPER-URGENZA NAZIONALE' - DOPO POCHI MINUTI È STATO INDIVIDUATO UN DONATORE D'ORGANI COMPATIBILE - SI TRATTA DEL PRIMO INTERVENTO DI QUESTO GENERE...