VOLARE OH OH – NEI PRIMI 6 MESI DELL'ANNO IL NUMERO DI PERSONE CHE HA VIAGGIATO IN AEREO IN ITALIA È QUADRUPLICATO RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2021 – L'ENAC SOTTOLINEA PERO' CHE MANCANO ANCORA “CIRCA 20 MILIONI DI PASSEGGERI ALL'APPELLO PER PAREGGIARE IL RISULTATO DEL 2019” (E MENO MALE, PENSA CHE CAOS ANCORA PEGGIORE CI SAREBBE STATO NEGLI AEROPORTI…)