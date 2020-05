VOLETE EVITARE IL CONTAGIO SUI MEZZI PUBBLICI? NON LI PRENDETE! - VISTO CHE LE CORSE SONO STATE RIDOTTE, PENSARE DI SALIRE SU UN BUS SU CUI SI POSSANO RISPETTARE LE DISTANZE È PRESSOCHÉ IMPOSSIBILE – SE SIETE COSTRETTI, CI SONO UNA SERIE DI ACCORTEZZE CHE POSSONO RIDURRE IL RISCHIO DI CONTRARRE IL VIRUS: NON TOCCATE IL TELEFONO, LIMITATE IL CONTATTO CON I SOSTEGNI E SE SIETE ACCANTO A QUALCUNO CHE TOSSISCE…

Brittany Chang per "it.businessinsider.com"

Molte aziende di trasporto pubblico del paese stanno intraprendendo azioni volte ad attenuare la diffusione del nuovo coronavirus e i timori di contagio da parte del pubblico.

“Siate vigili, ma senza ansia“, ha detto in un’intervista a Business Insider Avisheh Forouzesh, specialista in malattie infettive e proprietario di Advanced Infectious Disease Medical in New Jersey. “È fondamentale non farsi prendere dal panico perché non possiamo vivere in una bolla”.

Ci sono comunque diversi consigli e trucchi che è possibile adottare per assicurarsi di non esporsi a nessun rischio potenziale mentre si viaggia sui mezzi pubblici. Ad esempio, Thomas Ksiazek, esperto di malattie virali presso la University of Texas Medical Branch Health, ha detto a Business Insider che la pulizia delle mani è uno dei modi più importanti per restare sicuri.

Riportiamo di seguito i consigli degli esperti, tra cui Bernard Camins, professore di malattie infettive presso l’Icahn School of Medicine at Mount Sinai, e Amira Roess, professoressa di medicina e professore di salute globale ed epidemiologia alla George Mason University.

Non toccare il tuo telefono mentre sei sui mezzi di trasporto pubblico.

Anche se un’esperta, Carol Shoshkes Reiss, professoressa di biologia, neuroscienze e salute pubblica alla New York University, sostiene che non è rischioso usare il telefono sui mezzi pubblici a meno che qualcuno non ci tossisca direttamente sopra, molti esperti consigliano di non usare dispositivi mobili personali mentre si usa il trasporto pubblico.

Anche se potrebbe essere difficile interrompere questa abitudine, Roess consiglia di cambiare alcuni comportamenti e abitudini per ricordarsi di non toccare il telefono. Metti il telefono in un posto insolito, una parte diversa della borsa o un’altra tasca, così, quando lo cerchi senza trovarlo nel posto solito, ti ricordi perché lo hai spostato.

Come ulteriore cautela, pulisci lo schermo del tuo telefono con una salvietta antibatterica e lava le mani con acqua e sapone dopo averlo toccato.

Porta con te un igienizzante per mani da usare quando scendi da autobus, treno o metropolitana.

Il 24 aprile, il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo ha detto durante una conferenza stampa che il coronavirus può sopravvivere per 72 ore sulle superfici di plastica e d’acciaio dei mezzi di trasporto pubblico. Quasi tutti gli esperti suggeriscono di avere con sé igienizzante per mani da usare una volta usciti da qualsiasi forma di trasporto pubblico per evitare di prendere il coronavirus.

“Se non avete accesso immediato ad acqua e sapone, usate un igienizzante per mani a base alcolica”, ha detto Forouzesh. “È un gesto semplice che ognuno può compiere”.

Non toccarti la faccia.

Non taccarti la faccia, indipendentemente dal fatto che ti troviate su un mezzo pubblico. I CDC raccomandano soprattutto di non toccare occhi, naso e bocca.

Cerca di allontanarti se qualcuno tossisce o starnutisce.

Se qualcuno tossisce in treno o in metropolitana, dovresti andare dall’altra parte del vagone o scendere alla fermata successiva per proseguire su un altro scompartimento. Se sei su un autobus o su un treno affollato e non riesci fisicamente ad allontanarti, dai la schiena alla persona che ha tossito.

Reiss consiglia di “non essere sottovento rispetto alla tosse”.

Lavatevi le mani con acqua e sapone appena potete.

Praticamente tutti gli esperti interpellati da Business Insider, oltre ai CDC, consigliano di lavarsi le mani con sapone e acqua calda per almeno 20 secondi una volta scesi dai mezzi pubblici.

Reiss consiglia inoltre di usare una crema idratante per evitare che le mani si screpolino per i troppi lavaggi.

Limita il contatto con i sostegni di treni e autobus.

Se non ci riesci, disinfetta le mani appena lasciati i mezzi e fa’ attenzione a non toccare naso, occhi e bocca dopo aver toccato sostegni o sedili.

Se usi un fazzoletto per reggerti ai sostegni e ai corrimano, buttalo poi in un cestino chiuso.

Se possibile, cerca di uscire dal lavoro in anticipo o in ritardo per evitare i mezzi affollati durante l’ora di punta.

Viaggiare su un treno affollato durante l’ora di punta è l’antitesi del distanziamento sociale, secondo Ksiazek una delle misure più efficaci per ridurre la diffusione e la trasmissione del coronavirus a Wuhan, in Cina, dove si è manifestato inizialmente COVID-19.

Non mangiare o bere sui mezzi pubblici.

Forouzesh raccomanda di non mangiare o bere sui mezzi pubblici perché c’è un’elevata possibilità di toccarsi la faccia.

Disinfetta la tua borsa e non appoggiarla sul pavimento o su altre superfici.

Se viaggi con una borsa che potrebbe entrare in contatto con qualsiasi superficie su treno, autobus o metropolitana, disinfettala. Fondo della borsa compreso, soprattutto se è stato per terra in qualsiasi momento dello spostamento.

Sarà più semplice, e più conveniente, se avrai con te delle salviette disinfettanti.

Evita di toccare direttamente i tornelli.

I tornelli possono essere carichi di germi. Se possibile, spingili con il bacino invece che con le mani.

Segui i consigli delle autorità sanitarie locali e dei CDC.

“Sfortunatamente, il panico generale contribuisce alla diffusione di disinformazione”, ha detto Forouzesh. “Ma il mio miglior consiglio è di seguire, e continuare a seguire, le raccomandazioni dei CDC”.

