10 mar 2022 08:16

VOLETE SAPERE CHI HA ORGANIZZATO, BIGLIETTI ALLA MANO E TOUR OPERATOR, LA VACANZA DI “VLADIMIR” SALVINI IN POLONIA? FRANCESCA CHAOUQUI CON IL SUPPORTO DI MARIA GIOVANNA MAGLIE - L’EX “PAPESSA”, FINITA NELLO SCANDALO DI “VATILEAKS 2” NEL 2015, È LA FONDATRICE DELLA "RIPARTIAMO ONLUS" - È STATA LEI A FORNIRE AL “CAPITONE” IL GIACCONE-MARKETTA PIENO DI SPONSOR - CON LE AZIENDE SCESE IN CAMPO PER PRENDERE LE DISTANZE: “SIAMO CONTRARI A QUALSIASI FORMA DI PROMOZIONE O SPONSORIZZAZIONE DI PERSONALITÀ POLITICHE”