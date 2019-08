VOLETE SAPERE QUANTO CI VUOLE PER RAFFREDDARE UNA BIRRA IN UNA CALDA SERATA AFOSA? VE LO DICE “CHILLED DRINK CALCULATOR”, UN CALCOLATORE ONLINE CHE STIMA CON PRECISIONE IL TEMPO NECESSARIO PER PORTARE UNA QUALSIASI BEVANDA ALLA TEMPERATURA PERFETTA – BASTA INSERIRE CINQUE VARIABILI E…

Da "www.quotidiano.net"

porta birra gonfiabile

La serata è afosa, aprite il frigo e – orrore – non c'è niente di fresco da bere. Quanto vi tocca aspettare per poter alleviare l'arsura con una birra fredda al punto giusto? Ve lo dice il Chilled Drink Calculator, un calcolatore online che stima con precisione il tempo necessario per portare una qualsiasi bevanda alla temperatura perfetta.

Quanto ci vuole per una birra gelata?

Il calcolatore permette di impostare cinque variabili, partendo dalle quali elabora il risultato. Basta selezionare cosa si vuole raffreddare (acqua, bibite, tè, vino, birra, superalcolici), il tipo di contenitore in base a materiale e capienza, la temperatura di partenza del liquido, il sistema di raffreddamento (frigo, freezer, cantina, acqua con ghiaccio…) e infine la temperatura che si vuole raggiungere.

birra artigianale 5

Un paio di esempi: per raffreddare a 6° una lattina di birra da 33 cl in una calda giornata estiva, servono 55 minuti in frigo oppure 15 in freezer. Per una bottiglia di champagne o spumante da portare a 8° l'attesa è molto più lunga: in frigo 4 ore e 54 minuti, immersa in acqua e ghiaccio 2 ore e 57.

La scienza del raffreddamento

birra artigianale 3

Il calcolatore è basato sulla legge di Newton del raffreddamento, con alcune correzioni in modo che risulti effettivamente utile con liquidi, bottiglie e lattine del mondo reale, e non solo in un ambiente controllato come il laboratorio.

birra artigianale 4

Oltre a illustrare i principi scientifici, il sito del Chilled Drink Calculator riporta anche altre informazioni curiose e interessanti, dalle temperature ottimali per i vari tipi di bevande a una breve storia delle tecniche di raffreddamento, fino ai trucchi per velocizzarlo.

BIRRA birra 2 birra distributore birra alla spina ANGELA MERKEL BEVE UNA BIRRA BIRRA E VINO BIRRA ARTIGIANALE birra 1 bracciale raffredda birra