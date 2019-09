VOLETE UNA VAGINA CAPACE DI DONARVI GRANDI PIACERI? SEGUITE I CONSIGLI DELLA SEXPERTA TRACEY COX CHE SPIEGA COME AVERE UNA PATATA SANA, FELICE E VOGLIOSA – FONDAMENTALI SONO GLI ESERCIZI DEL PAVIMENTO PELVICO, MA CI SONO UNA SERIE DI ACCORTEZZE PER EVITARE FASTIDI E DOLOROSE INFEZIONI: NON VI FIDATE DELLE STRONZATE COME UOVA DI GIADA E “BOMBE VAGINALI”, MA DEDICATE IL VOSTRO TEMPO A TROMBARE SEGUENDO QUESTI SUGGERIMENTI …

vagina

Tra mestruazioni, cambiamenti ormonali e il parto, le povere vagine soffrono molto. Ma c’è un modo per preservarla e ce lo spiega Tracey Cox che ci dice tutto ciò che c’è da sapere per una vagina felice e sana.

L'esercizio

Gli esercizi per il pavimento pelvico non garantiscono solo una vagina più stretta, ma aumentano la sensibilità, aumentano il desiderio sessuale, intensificano l'orgasmo e possono aiutarti a diventare multiorgasmica. Aiutano anche a ridurre la tensione sugli organi pelvici e migliorano la funzione della vescica e dell'intestino.

tracey cox

Innanzitutto, trova il muscolo del tuo PC interrompendo la pipì (cerca di non strizzare contemporaneamente il sedere o la pancia).

Dopo averlo isolato, stringi e contrai, tenendolo in tensione per alcuni secondi, quindi rilascia. Inizia con ripetizioni di 25 e fai due serie al giorno. Si tratta di arrivare fino a circa 50 ripetizioni, più volte al giorno, ma mantenendo la compressione più a lungo.

Questo è l’esercizio di base, ma se vuoi davvero arrivare a un risultato più velocemente adotta la seguente routine:

Sdraiati o siediti sul bordo del letto o della sedia e inserisci due dita nella vagina, fino alla seconda nocca. Stringi il muscolo del PC attorno alle dita. Spero che sentirai la vagina contrarsi attorno alle dita. (Se non è così, fai una o due settimane di esercizi base di Kegel per metterli in forma).

sesso

Allarga le dita come per fare un segno di pace, ma tienile rilassate. Ora contrai i muscoli e cerca di unire le dita, usando solo il muscolo. Prova a contrarre e tenere premuto per 10 secondi, quindi rilassati per 10. Cerca di ripetere 10 ripetizioni, due volte al giorno.

Oggetti di cui non fidarsi

Ce ne sono molti là fuori, disposti a farti perdere solo soldi.

vagina

Bombe vaginali glitterate

La "Passion Dust" è un nuovo prodotto che dovrebbe aiutare a "gestire" le perdite vaginali. È una capsula piena di gelatina, glitter commestibili (a base di zucchero) e altri ingredienti, da inserire nella vagina almeno un'ora prima di fare sesso.

Inutile dire che non è stato approvato dalla FDA e pochi ginecologi lo raccomandano. I batteri cattivi si nutrono di zucchero e possono produrre masse infiammatorie sulla parete vaginale.

masturbazione femminile

Oak galls

Le Oak galls sono piccole palline che crescono sugli alberi e che si formano quando un certo tipo di vespa perfora le querce per depositare larve. Alcuni credono che se macinate, aiutino a rafforzare e a far diventare più stretta la vagina.

Di conseguenza, le nuove mamme le acquistano online e le schiacciano e le mettono nelle loro vagine. Sembra scemo ... e lo è.

gwyneth paltrow uova di giada in vagina

Tutto ciò che fanno è asciugare la vagina rimuovendo lo strato mucoso protettivo, rendendo il sesso doloroso.

Uova di giada

Il sito web di Gwyneth afferma che l'inserimento di un uovo di giada aumenta gli orgasmi, migliora il tono dei muscoli vaginali, l'equilibrio ormonale e "l'energia femminile" in generale.

vagina 2

Gli scienziati hanno implorato di non seguire questo consiglio, dicendo che nessuna delle affermazioni era supportata da una ricerca seria.

Piercing vaginale

Alcune donne perforano il loro clitoride, le labbra interne o esterne perché piace l'aspetto che assume la propria vagina o perché pensano che aiuti a stimolare il clitoride durante il sesso.

vagina 2

Non è così e tra l’altro se non ti affidi a una clinica sicura rischi infezioni e perdita di sensibilità.

Un buon aiuto

Monitor per il pavimento pelvico o kit di allenamento

I ginecologi li consigliano perché sono sicuri e aiutano solo a ridare elasticità al pavimento pelvico.

Le coppette per il ciclo

vagina 1

Queste sono un'alternativa ecologica agli assorbenti interni.

Realizzate in materiale morbido, le inserisci nella vagina per raccogliere il flusso mestruale, svuotandole alcune volte al giorno. Sono perfettamente sicure da usare, sono riutilizzabile e molte donne le consigliano.

Il sesso cambia

Come, quando e quanto spesso fai sesso influenza fortemente la forma della tua vagina. Fai pipì prima e dopo il sesso per scovare i batteri, soprattutto se sei incline alla cistite.

vagina 5

Fai sesso regolarmente

La vagina è un canale muscolare e come gli altri muscoli del nostro corpo, ha bisogno di esercizio fisico. Fare sesso - almeno una volta alla settimana - manterrà i muscoli tonici e le pareti vaginali flessibili. Se non hai un partner, masturbati alcune volte a settimana - fino all'orgasmo - per ottenere gli stessi benefici per la salute.

vagina 6

Utilizza un lubrificante di buona qualità

La secchezza vaginale è la principale causa del sesso doloroso e l'uso di lubrificante aiuta a proteggere le delicate pareti della vagina.

Usa i preservativi

Se hai avuto rapporti sessuali non protetti, sei a rischio di avere un'infezione a trasmissione sessuale. Tra i segnali ci sono la secrezione vaginale, verruche, ulcere o piaghe, ma molte infezioni sono prive di sintomi.

vagina 2

Non fare mai sesso anale e poi sesso vaginale

Cambia il preservativo o prima pulisci a fondo il suo pene. I batteri dell'ano non appartengono alla vagina e aumentano il rischio di infezioni.

Mantieni puliti i sex toys

Segui le istruzioni, ma la maggior parte puoi lavarli con acqua calda e sapone. Puliscili dopo ogni utilizzo.

Non fare sesso prima senza preliminari e non aspettarti di raggiungere l'orgasmo solo attraverso la penetrazione

I preliminari non sono un lusso, ma una necessità per la lubrificazione. Inoltre non aspettarti di raggiungere l'orgasmo solo attraverso la penetrazione. Solo il 20-30% delle donne può raggiungere l'orgasmo durante il rapporto senza ulteriore stimolazione del clitoride. Non c'è niente di sbagliato, è la biologia. Il clitoride è fuori dalla vagina!

Altri consigli per una vagina felice e sano

INFEZIONI ALLA VAGINA

Ecco alcune regole di base da seguire:

Sostituisci frequentemente i tamponi e non utilizzare assorbenti "deodorati". Non lasciare gli assorbenti interni dentro durante la notte. Indossa biancheria intima di cotone al 100%, o nessuna. L'obiettivo è mantenere la vagina fresca e il cotone lascia entrare l'aria e assorbe l'umidità. Evita il perizoma se sei sensibile.

piercing hood 3

Non indossare abiti attillati. Occhi alle passeggiate in bici: sono ottime per la salute, ma i seggiolini per bici possono causare intorpidimento genitale. I pantaloncini da ciclista sono imbottiti per un motivo. Indossali.

Non utilizzare alcun tipo di spray, deodorante vaginale, olio profumato, bagnoschiuma, olio da bagno o talco, salviette profumate o saponi o lavaggi profumati. Interrompono l'equilibrio dei batteri e irritano. Una vagina sana ha un odore leggermente acido, ma non sgradevole. Se la tua non ha un buon odore, consulta il medico. È probabile che si tratti di vaginosi batterica che può essere facilmente trattata con antibiotici.

perizoma con perle

Assicurati che la biancheria intima sia lavata e risciacquata correttamente. Il detersivo per bucato può irritare. Quando ti asciughi passa da davanti a dietro con la carta igienica: impedisci il trasferimento di batteri dal sedere alla vagina.

Esercizio fisico: migliora il flusso sanguigno essenziale per l'eccitazione sessuale e per mantenere elastico il rivestimento vaginale. Smettete di fumare. È collegato al cancro cervicale. Fate prevenzione per il cancro alla cervice. Non assumere antibiotici a meno che non sia necessario. Aumentano il rischio di infezione vaginale perché uccidono i batteri buoni e cattivi che cambiano la flora nella vagina, favorendo la crescita di altre infezioni.

