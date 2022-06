VOTO THRILLER: A MILANO UN 17ENNE SFREGIATO DA UN RAPINATORE EGIZIANO (IRREGOLARE E CON PRECEDENTI) SI RIFUGIA INSANGUINATO NEL SEGGIO ELETTORALE DI VIA CRESPI. IL RAGAZZO ERA STATO ASSALITO E FERITO AL VOLTO DA UN 25ENNE CON UN COCCIO DI BOTTIGLIA. L’AGGRESSORE È STATO SUBITO BLOCCATO DAGLI AGENTI PRESENTI ALL’INGRESSO DEL SEGGIO - L'ASSALITORE AVEVA FERITO ANCHE UN 25ENNE SULL’AUTOBUS...

Domenica mattina, seggio elettorale di via Benigno Crespi, zona Dergano, alla periferia nord di Milano. All’interno entra di corsa, terrorizzato, un ragazzino di 17 anni. Ha una ferita dietro all’orecchio, il volto insanguinato. È inseguito da un egiziano 25enne con un coccio di bottiglia in mano. Aveva appena provato a rapinarlo. L’uomo è stato subito bloccato dagli agenti presenti all’ingresso del seggio.

La seconda vittima del rapinatore egiziano

Non è la sua unica vittima. Nel frattempo infatti al 112 arriva una chiamata per un altro tentativo di rapina avvenuta poco distante. Protagonista sempre il 25enne, irregolare e con precedenti per reati contro la persona. Era salito su un autobus della linea 70 in via Imbonati. A bordo aveva aggredito sempre con un coccio di bottiglia un passeggero, un 21enne italiano, colpito più volte al viso e con ferite medicate poi all’ospedale Niguarda e giudicate guaribili in 40 giorni.

L’arresto per tentata rapina e lesioni aggravate

L’egiziano era quindi sceso dalla vettura alla fermata successiva, all’altezza di via Monte San Genesio, e aveva intercettato il 17enne, la sua seconda vittima. L’uomo è stato arrestato per tentata rapina e lesioni aggravate.