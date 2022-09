NEL WEEKEND L'ITALIA SARA' SPACCATA IN DUE! TEMPORALI E NUBRIFAGI AL CENTRO-NORD, CON TEMPERATURE IN CALO – MENTRE AL SUD SABATO E DOMENICA TORNERÀ UN CALDO AFRICANO, CON PICCHI DI 36/38°C SULLA SICILIA ORIENTALE...

Lorenzo Badellino per www.3bmeteo.com

sole e pioggia

TEMPORALI AL CENTRO-NORD, CALDO AFRICANO ALL'ESTREMO SUD. Tra giovedì e venerdì un vortice si sposterà dall'Islanda verso l'ovest britannico e nel primo weekend di settembre segnerà il passo sul Nord Atlantico, approfondendosi e innescando alle latitudini mediterranee la risalita di un promontorio dell'anticiclone africano. L'Italia si troverà divisa in due.

Le regioni centro-settentrionali saranno coinvolte dal passaggio di due fronti instabili pilotati dalla saccatura atlantica, uno nella giornata di sabato e l'altro in quella di domenica, responsabili di temporali anche di forte intensità, seppur alternati a pause più soleggiate. Le regioni meridionali invece risentiranno della risalita di correnti dal Nord Africa, con tempo più stabile e caldo in decisa intensificazione soprattutto all'estremo Sud.

pioggia 6

SABATO. Piogge e temporali sin dalle prime ore della giornata al Nordovest in rapida propagazione a Lombardia, ovest Emilia e Toscana, con fenomeni anche forti e accompagnati da locali grandinate e nubifragi. In giornata rovesci sparsi in arrivo anche su Triveneto, Emilia, Umbria e Marche, mentre graduali schiarite sono attese sulla Val Padana centro-occidentale, in estensione verso est entro sera.

Maggiori schiarite sul resto del Centro e al Sud, salvo qualche pioggia in arrivo nel pomeriggio-sera sull'alto Lazio. Temperature in calo al Nord e sull'alto Tirreno, in aumento al Sud e sulle isole. Venti di Scirocco in rinforzo.

caldo 6

DOMENICA. Nuovo impulso instabile in arrivo al Centro-Nord e in Sardegna con piogge e temporali più frequenti e intensi dapprima sul medio-alto Tirreno, poi in estensione al medio versante adriatico e all'Emilia, localmente forti e accompagnati da grandine. Entro sera fenomeni in attenuazione sul versante tirrenico.

Maggiori aperture sul resto delle regioni settentrionali, pur con una certa variabilità diurna in prossimità delle zone alpine dove non sono esclusi alcuni rovesci. Sulle regioni meridionali qualche temporale in marcia dalla Campania all'alta Puglia, più soleggiato altrove. Temperature in ulteriore aumento all'estremo Sud, picchi di 36/38°C sulla Sicilia orientale. Venti moderati meridionali, orientali al Nord.

