WILLIAM E KATE STANNO PER DIVORZIARE? – TRA GLI ADDETTI AI LIVORI INGLESI STA CIRCOLANDO L’IPOTESI CHE TRA I DUE REALI CI SIA MARETTA - L’ASSENZA DELLA FEDE ALLE DITA DI KATE, NELL’IMMAGINE RITOCCATA, HA SCATENATO I COMPLOTTARI - NELL’ULTIMA FOTO COMPARSA SUI GIORNALI, KATE IN AUTO CON IL MARITO, LEI GIRA IL VOLTO DALL’ALTRA PARTE PER EVITARE I FOTOGRAFI. SEMBRA RICORDARE UNA DELLE IMMAGINI DELLA PRINCIPESSA DIANA, CON L’ESPRESSIONE TRISTE CHE SPESSO AVEVA QUANDO ERA COSTRETTA AD AFFIANCARE CARLO…

Estratto dell'articolo di Deborah Ameri per “OGGI”

kate middleton in auto con william

Il foto-gate non dà pace al Palazzo. Kate Middleton sarebbe molto provata, scrive il Daily Mail, dalle critiche e dal polverone causato dal ritocco della sua foto pubblicata in occasione della festa della mamma. Ma a disturbarla maggiormente sono le teorie bislacche e fantasiose che fioriscono sui social dove l’hashtag #Whereskatemiddleton […]

Una delle tante ipotesi complottiste riguarda un’ipotetica crisi matrimoniale tra Kate e William. L’assenza dell’anello di fidanzamento e della vera nuziale alle dita della principessa, nella fantomatica foto, ha scatenato i social. E nell’ultima immagine comparsa sui giornali, Kate in auto con il marito, la futura regina gira il volto dall’altra parte, per evitare i fotografi, e sembra ricordare una delle immagini della principessa Diana, con l’espressione triste che spesso aveva quando era costretta ad affiancare Carlo in uno dei tanti eventi ufficiali (lo scrive PageSix). Anche questa teoria sembra un azzardo, ma mette pressione sul Palazzo che finora ha gestito la crisi in maniera pessima.

il principe william kate middleton e i figli

“La stampa sta conducendo una campagna per avere più informazioni da Kensington Palace. Cosa sta succedendo davvero? si chiede il Daily Mail. Per mettere fine alle speculazioni servono verità e trasparenza perché questa non si trasformi in una crisi costituzionale. Al tempo stesso i tabloid cercano di andarci piano, la principessa è malata, in uno stato di vulnerabilità, e non sarebbe etico attaccarla come invece si attacca Meghan Markle, tanto per dire.

Il New York Times pubblica un editoriale dove mette in luce il doppio standard di giudizio che la stampa britannica applica alle due duchesse. Immaginate cosa sarebbe successo se Meghan avesse pubblicato una foto pesantemente ritoccata. Il finimondo. E infatti il Sun e il Mail tentano una manovra di distrazione di massa e accusano i Sussex di avere alterato l’immagine in cui si annunciava la seconda gravidanza della duchessa. […]

