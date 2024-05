LO ZIO SAM METTE ALL'ANGOLO L'UE (E LA MELONI) – ALLA VIGILIA DEL G7 GUIDATO DALL'ITALIA, IL SEGRETARIO AL TESORO USA, JANET YELLEN, RIBADISCE LA POSIZIONE DELLA CASA BIANCA: “PER GARANTIRE LA TENUTA DELLL'UCRAINA, È NECESSARIO SBLOCCARE IL VALORE DEGLI ASSET SOVRANI RUSSI IMMOBILIZZATI. L'UE DEVE AVERE PIÙ AMBIZIONE. LA MANCATA ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE NON È UN'OPZIONE” – MA LA GERMANIA FRENA: “LA SOLUZIONE DEVE AVERE LA CERTEZZA DEL DIRITTO”. BERLINO, COME PARIGI E ROMA, TEME RITORSIONI DEL CREMLINO...

YELLEN, BENE LA UE SU ASSET RUSSI, MA SERVE PIÙ AMBIZIONE

janet yellen

(ANSA) - "Per garantire la posizione dell'Ucraina nel medio-lungo termine è necessario sbloccare il valore degli asset sovrani russi immobilizzati. Sosteniamo la decisione dell'Ue di utilizzare i profitti straordinari derivanti da queste attività, ma dobbiamo anche continuare il nostro lavoro collettivo su opzioni più ambiziose, considerando tutti i rischi pertinenti e agendo insieme".

Lo ha sottolineato Janet Yellen, segretario al Tesoro Usa, parlando in conferenza stampa a Stresa alla vigilia del G7 Finanze. "Mi impegno a lavorare con i miei colleghi per presentare opzioni concrete ai leader mentre guardiamo al vertice pugliese. La mancata adozione di ulteriori misure non è un'opzione", ha aggiunto.

MO: YELLEN, SEGNALE FORTE A IRAN, G7 SI UNISCA A SFORZO

volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 2

(ANSA) - "In Medio Oriente, dobbiamo continuare a utilizzare i nostri strumenti economici per contrastare il finanziamento da parte del regime iraniano di attori terroristici, tra cui Hezbollah, gli Houthi e i gruppi per procura allineati con l'Iran in Iraq e Siria. Di recente abbiamo collaborato con alcuni membri del G7 per rafforzare i nostri sforzi coordinati, tra cui l'adozione di molteplici azioni sanzionatorie congiunte. Esorto gli altri membri del G7 a unirsi a noi in questo sforzo per inviare un segnale forte all'Iran e ai suoi alleati". Così il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen prima del G7 finanze al via domani a Stresa.

YELLEN, SOVRACCAPACITÀ CINA MINACCIA TUTTI,FRONTE SIA UNITO

janet yellen in cina

(ANSA) - "Questa settimana sarà un'occasione fondamentale per discutere di come gli squilibri macroeconomici e la sovraccapacità industriale della Cina possano influenzare le nostre economie. Discuteremo anche le nostre risposte e gli approcci che stiamo adottando per sollevare queste preoccupazioni direttamente con la Cina. È fondamentale che noi e il numero crescente di Paesi che hanno identificato questa preoccupazione presentiamo un fronte chiaro e unito".

Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, in una conferenza stampa a Stresa alla vigilia del G7 Finanze. "Non si tratta di una questione bilaterale tra Stati Uniti e Cina. L'eccesso di capacità minaccia la redditività delle imprese di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti", ha aggiunto.

G7: GERMANIA FRENA PROPOSTA USA SU ASSET RUSSI E ‘SPACCA’ SUMMIT FINANZE

URSULA VON DER LEYEN - GIORGIA MELONI - OLAF SCHOLZ

(Adnkronos) - La Germania frena sul pressing Usa per usare tutti i 300 miliardi di dollari degli asset russi congelati in Occidente per sostenere l’Ucraina. "Il governo tedesco sta fornendo un sostegno costruttivo alle discussioni sul miglior uso possibile dei proventi dei beni russi congelati. È importante sottolineare che la soluzione deve avere la certezza del diritto”, afferma un portavoce del ministro dell’Economia Christian Lindner interpellato dall’Adnkronos sulla questione che sarà sul tavolo del G7 finanziario in programma venerdì e sabato a Stresa.

GIORGIA MELONI E OLAF SCHOLZ volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 4