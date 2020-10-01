''PROPRIO A TESTA IN GIÙ DOVEVA CADERE?'' - LA MUSSOLINI E MAYKEL RACCONTANO SU INSTAGRAM LA TAC AL NASO DOPO LA BRUTTA CADUTA DI FACCIA DURANTE LE PROVE DI ''BALLANDO CON LE STELLE'' - SU TWITTER SI SCATENA L'IRONIA ''DOPO PERON, SCARDINA E TODARO, MILLY HA CAPITO CHE IL MEDICAL DRAMA FUNZIONA. CARLUCCI'S ANATOMY''-
COSA HA PORTATO ALLA NUOVA ROTTURA TRA CASALEGGIO E GRILLO/DI MAIO? IL POVERO GURU JUNIOR HA CAPITO CHE I PARLAMENTARI GRILLINI NON VOGLIONO PIÙ PAGARE ROUSSEAU E SONO PRONTI A FARLO FALLIRE. IN PIÙ, DIBBA HA PROMESSO DI PORTARGLI UN SACCO DI SOSTENITORI, CHE LA FRONDA DEGLI SCISSIONISTI È MOLTO GRANDE, E GLI GARANTIRÀ IL FLUSSO DI CASSA CHE GLI AVIDI PARLAMENTARI HANNO INTERROTTO - GRILLO METTERÀ PACE DI NUOVO? È DIFFICILE, ED ENTRO L'ANNO…
FLASH! LA MERKEL HA FATTO SAPERE IN AMBIENTI DIPLOMATICI DI VOLER CHIUDERE LA QUESTIONE DEL RECOVERY FUND ENTRO LA FINE DELLA PRESIDENZA DI TURNO TEDESCA DELLA UE, OVVERO IL 31 DICEMBRE 2020. RUTTE HA LE ELEZIONI IN PRIMAVERA E DEVE FARE LO STRONZO PER NON FARSI SUPERARE A DESTRA DA WILDERS, MA SE SARÀ NECESSARIO ANGELONA CONVOCHERÀ UN CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO PER RISOLVERE LA FACCENDA
CONTE SMENTISCE SE STESSO – IL PREMIER: “NON C’È NESSUNA INTENZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DI CHIUDERE RISTORANTI, BAR E LOCALI NÉ DI ANTICIPARNE L’ORARIO DI CHIUSURA”, MA NELLA BOZZA DELLA NADEF STASERA SUL TAVOLO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI C’È SCRITTO NERO SU BIANCO “IN CASO DI AGGRAVAMENTO DEI CONTAGI CI SARANNO…”
ATTENZIONE, SI È SVEGLIATA LA CASELLATI: ''SULLO STATO DI EMERGENZA DEVONO DIRCI LA VERITÀ. E L'EUROPA SUL RECOVERY FUND STA FACENDO IL GIOCO DELL'OCA, MANCA UN PROGETTO ITALIA SENZA IL QUALE ANCHE L' EVENTUALE BAZOOKA DEI FONDI UE DIVENTA «UNA PISTOLA AD ACQUA''. LA PRESIDENTE DEL SENATO TOGLIE I GUANTI DI SETA E MENA A SINISTRA E AL CENTRO (A DESTRA NO CHE GIÀ STANNO ALL'OPPOSIZIONE)
UN GOVERNO BUONO A FARE SOLO DPCM - SALTA ANCORA UNA VOLTA IL DISEGNO DI LEGGE SULL'AMBIENTE DEL MINISTRO COSTA: DOPO UN BRACCIO DI FERRO AL VERTICE NOTTURNO SI CONSUMA LA RITORSIONE DEL PD CONTRO I VETI PENTASTELLATI - UN LOCKDOWN POLITICO CHE SPINGE DI NUOVO L' IDEA DI UNA VERIFICA DI MAGGIORANZA E DI UN' EVENTUALE RIMPASTO DI GOVERNO