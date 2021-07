IL CANDIDATO È TRATTO - FORSE IL CENTRODESTRA CE LA FA A DECIDERE I NOMI SU CUI PUNTARE PER LE AMMINISTRATIVE - OK AL PEDIATRA BERNARDO (CON ALBERTINI VICE) PER MILANO, SI RICUCE LO STRAPPO SUL PM CATELLO MARESCA A NAPOLI: FI E FDI METTERANNO IL SIMBOLO SULLE SCHEDE, LA LEGA ANCORA NON SA - A BOLOGNA BERLUSCONI INSISTE SU ANDREA CANGINI, EX FORZA ITALIA E GIÀ DIRETTORE DI "QN" E "RESTO DEL CARLINO", MA SALVINI PREFERISCE UN CIVICO COME MUGAVERO...