30 nov 2024 08:12

L'IRONIA SOTTILE DEL “DOTTOR SOTTILE” – GIULIANO AMATO AL MINISTERO DELLA CULTURA RICEVE IL PREMIO RISORGIMENTO 2024 E SI SIEDE SULLA SCRIVANIA, COME FACEVA ITALO BALBO NELL’UFFICIO DI MUSSOLINI (IL DUCE NON AVEVA ALCUNA SEDIA PER I SUOI INTERLOCUTORI) – GLI ALTRI PREMIATI: GLI STORICI CATHERINE BRICE E MAURIZIO ISABELLA E IL GIORNALISTA DEL “CORRIERE DELLA SERA”, DINO MESSINA