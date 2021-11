3 nov 2021 08:45

C'È POCO DA FESTEGGIARE SE CHI INQUINA DI PIÙ CONTINUA A FARLO - LA COP26 DI GLASGOW HA PORTATO A CASA UN PATTO PER RIDURRE DEL 30% LE EMISSIONI DI METANO FIRMATO DA 103 PAESI: IL PROBLEMA È CHE NON HANNO ADERITO CINA, INDIA E RUSSIA, CHE SONO FRA I PRIMI CINQUE EMETTITORI - IMPEGNO GLOBALE PER SALVARE LE FORESTE, MA BIDEN ATTACCA XI: "HA SBAGLIATO A NON VENIRE. È UNA QUESTIONE ENORME E I CINESI SE NE SONO ANDATI: COME POSSONO RIVENDICARE LA LEADERSHIP?"