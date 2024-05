25 mag 2024 18:12

ACHTUNG! SCHOLZ AVVERTE VON DER LEYEN: IL PROSSIMO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE NON DEVE CERCARE IL SOSTEGNO DEI PARTITI DI ESTREMA DESTRA AL PARLAMENTO UE: “SONO MOLTO RATTRISTATO DALL’AMBIGUITÀ DI ALCUNE DICHIARAZIONI POLITICHE” – L’AVVERTIMENTO ARRIVA ALL’INDOMANI DELL’APERTURA A GIORGIA MELONI DA PARTE DI URSULA – COME DAGO-DIXIT, LA REGINA DI COLLE OPPIO HA EVITATO IL VIAGGIO A BERLINO PER L'INVITO AL G7 PER NON DOVER AVERE UN FACCIA A FACCIA CON IL CRUCCO SOCIALISTA…