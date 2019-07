3. TANTO PER NON FARSI MANCARE NULLA: HATER SCATENATI CONTRO I CAPEZZOLI DI CAROLA – VIDEO

2. SECONDO LA TEORIA COMPLOTTISTA, DANIEL DIVENTA FAMOSO NEL 2003 NELLA TV IN SVIZZERA, L’ANNO SUCCESSIVO PROVOCA UN INCIDENTE STRADALE PER POI FUGGIRE IN CANADA E…

Laura Melissari per www.tpi.it

daniel kublbock 11 daniel kublbock 6

L’ennesima teoria del complotto ai danni di Carola Rackete. Sembra assurda, ma ha avuto un grande eco suo social, proprio come le precedenti. David Puente su Open ne parla in questo articolo. Un utente su Twitter pubblica una foto in cui sostiene che la capitana della Sea Watch, al centro delle cronache delle ultime settimane per il suo acceso scontro con Salvini sui migranti, in realtà è un uomo e si chiama Daniel. Si tratterebbe di un uomo, adottato da una ricca famiglia, che scompare senza lasciare traccia dopo essersi buttato da una nave da crociera. Ricompare alcuni mesi dopo.

carola rackete senza reggiseno 2

daniel kublbock 13

La somiglianza tra i due c’è, e tanto basta a scatenare il tam tam del complotto. Su Twitter inizia a girare questo articolo di Schweizer-illustrierte.ch: “Daniel Küblböck lebt als Frau in Kanada”, “Daniel Küblböck vive da donna in Canada”, ma nell’articolo del sito svizzero non si fa alcun riferimento a Carola Rackete. Parla solo della storia di questo Daniel, che dopo la scomparsa si sarebbe trasferito in Canada per iniziare una nuova vita da donna.

daniel kublbock 7

Chi è Daniel Küblböck

Il Daniel di cui si parla era diventato famoso nel 2003, dopo aver partecipato a un programma televisivo: Da lì una veloce fama. L’anno successivo, provoca un incidente stradale e sopravvive allo scontro con un camion, ma deve pagare una multa di 25 mila euro. La sua carriera non si ferma, e passa da un film ad altri spettacoli. Nel 2016 prende parte alla serie “Crazy for the River”.

carola rackete e' un uomo?

È il 2018 l’anno X: si imbarca su una crociera per gli Stati Uniti, ma fa perdere le sue tracce. Pochi mesi dopo compaiono foto di lui vestito da donna. Si tratta di una teoria assurda e priva di alcun fondamento, dal momento che la vita di Carola, capitana della Sea Watch, è facilmente riscontrabile tramite la sua attività accademica, e la testimonianza di colleghi e amici, come spiega Open.

daniel kublbock 5 carola rackete uomo?

Una teoria del complotto arricchita da particolari surreali: Daniel scompare a 33 anni, numero legato alla massoneria e la data della scomparsa 9.9.18 sarebbe legata al numero esoterico 666.

daniel kublbock 10

Che il complotto sia assurdo e con alcuna credibilità, è un dato di fatto. Che l’aver associato la faccia di Carola a un uomo, per denigrarla, come è stato abbondantemente fatto nelle settimane scorso, sia l’ennesimo insulto sessista nei suoi confronti, anche.

CAROLA RACKETE BY OSHO CAROLA RACKETE - FOTO REPUBBLICA carola rackete senza reggiseno 3 carola rackete senza reggiseno 1 CAROLA RACKETE NELLA COPERTINA DELLO SPIEGEL carola rackete senza reggiseno CAROLA RACKETE tweet su carola rackete uomo 1 tweet su carola rackete uomo 2 daniel kublbock 9 daniel kublbock 8 tweet su carola rackete uomo daniel kublbock 1 daniel kublbock 2 daniel kublbock 3 daniel kublbock 4 daniel kublbock 12