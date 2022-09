ALLEATI E DIVISI SU TUTTO - SALVINI E MELONI DIVISI DALLO SCOSTAMENTO DI BILANCIO - IL LEGHISTA LO PRETENDE: “SERVONO TRENTA MILIARDI OGGI PER NON SPENDERNE 100 O PIÙ DOMANI” - LA DUCETTA RINTUZZA: “NON È LA SOLUZIONE. E' UN POZZO SENZA FONDO, SONO SOLDI CHE REGALIAMO ALLA SPECULAZIONE” - BERLUSCONI SI ERGE A EURO-RESPONSABILE: “POSSIAMO EVITARE LO SCOSTAMENTO MA SE ALLA FINE DOVRÀ ESSERE LO CONCORDIAMO CON L'UE"

Matteo Salvini e Giorgia Meloni divisi sullo scostamento di bilancio. "Pare che ci si possa riconvocare in Parlamento anche dopo le elezioni per fare un nuovo scostamento di bilancio - dice il leader leghista - Mi rifiuto di pensare che un economista attento come Draghi non si renda conto del bisogno che c'è di un nuovo intervento.

Chi chiede tempo e dice che si possa aspettare sbaglia: vale per Fdi e per il Pd: sono a rischio chiusura migliaia di imprese e botteghe, è a rischio il sistema produttivo", conclude. "Lo scostamento del pareggio di bilancio - ribatte Meloni - non è la soluzione. E' un pozzo senza fondo, sono soldi che regaliamo alla speculazione. Il punto di arrivo e' il disaccoppiamento dei costi di gas ed energia, che è una misura strutturale".

SALVINI, SCOSTAMENTO 30 MLD EVITA DI FARLO DI 100 PIÙ IN LÀ

(ANSA) - "In una situazione straordinaria, servono misure straordinarie": in un'intervista al Sole 24 ore sul programma elettorale, il leader della Lega Matteo Salvini insiste sulla necessità di uno scostamento di bilancio da 30 miliardi: "Non possiamo, purtroppo, - argomenta - governare la speculazione sui mercati, ma possiamo e dobbiamo garantire un futuro a famiglie e imprese, anche perché senza una iniezione importante di liquidità l'economia reale si fermerà: allora sì che dovremo temere speculatori e avventurieri. Trenta miliardi oggi, insomma, per non spenderne 100 o più domani".

Salvini ribadisce le proposte della Lega su flat tax e pensioni: sulla tassa piatta al 15% precisa che "è un obiettivo di legislatura, ma già nei primi mesi di governo possiamo ridurre la pressione fiscale su famiglie e pensionati fino a precise soglie di reddito utilizzando le risorse accantonate con la riforma degli scaglioni Irpef, tagliando gli sprechi del reddito di cittadinanza".

"Su quota 41, segnalo che la sua ragionevolezza e sostenibilità è sostenuta perfino dai sindacati". A queste aggiunge la "pace fiscale per cancellare milioni di cartelle esattoriali che gli italiani - causa due annidi pandemia - non possono pagare", "ma tutto passa dal caro energia: è la vera emergenza nazionale".

BERLUSCONI, SCOSTAMENTO? RISORSE CI SONO, POSSIBILE EVITARLO

(ANSA) - Metteremo tutte le "risorse necessarie" contro il caro-bollette e "credo sia possibile farlo con le risorse di cui disponiamo. Non permetteremo a nessun costo e in nessun caso che gli aumenti dell'energia si scarichino sulle bollette pagate da imprese e famiglie con conseguenze molto molto gravi e un con costo molto più alto rispetto a un intervento sul gas". Lo ha detto a Mattino 5 il leader di Fi, Silvio Berlusconi aggiungendo che questo intervento si farà "se possibile anche, e io lo credo, evitando uno scostamento" di bilancio. Ma se alla fine scostamento dovrà essere, ha spiegato, "lo concordiamo con l'Ue".