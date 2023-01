C’È UN BEL CLIMA IN BRASILE! IL PRESIDENTE LULA ATTACCA BOLSONARO DOPO L'ASSALTO AL CONGRESSO: “È UNO SQUILIBRATO CHE DOPO AVER PERSO LE ELEZIONI SI È CHIUSO IN CASA” – È LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA CHE UN PRESIDENTE ELETTO INIZIA A GOVERNARE PRIMA DI ENTRARE IN CARICA. NON VOGLIO PERSEGUIRLO. NON COMBATTERÒ BOLSONARO PERCHÉ IL MIO COMPITO È COMBATTERE LA FAME…”