DAGONEWS

JOE BIDEN

Povero “Sleepy Joe”, ormai è in piena fase di decomposizione. Biden sperava che i suoi strepiti anti-putiniani avessero qualche effetto sulla popolazione americana, ma i risultati degli ultimi sondaggi lo sbugiardano. L'indice di approvazione del presidente americano è al 33%, secondo una rilevazione della Quinnipiac University pubblicata ieri.

È il minimo storico per il “disaster-in-chief”, che aveva già raggiunto queste percentuali a gennaio, salvo poi risalire lievemente dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. La popolazione statunitense è molto polarizzata e il giudizio su Biden dipende molto dell'affiliazione politica: per esempio, tra gli indipendenti l’indice di approvazione del 26%.

IL TRACOLLO DI JOE BIDEN NEI SONDAGGI

Gli va meglio tra i “suoi”, ovviamente: il 76% dei democratici approva il lavoro che sta facendo, malissimo invece tra i repubblicani: il 94% dell’elettorato del partito dell’elefantino non è d’accordo con le politiche di Biden, e vorrebbe cacciarlo il prima possibile

“Sleepy Joe” viene valutato leggermente più in alto soltanto se agli americani viene chiesto specificamente della sua gestione dell'invasione della Russia in Ucraina. Il trentanove per cento dei cittadini ha infatti detto di approvare la gestione della risposta di Biden, mentre un altro 48 per cento disapprova.

PUTIN BIDEN

Gli americani, in generale, vogliono che gli Stati Uniti facciano di più - con il 68% che ritiene che gli Stati Uniti abbiano la responsabilità morale di fare di più per impedire alle forze russe di uccidere i civili in Ucraina. Un altro 24% non è d'accordo con questa affermazione, ma il 74 concorda che Putin sia un criminale di guerra. La previsione per il futuro, comunque, è fosca: 7 su dieci pensano che il peggio debba ancora venire in Ucraina.

Quello della Quinnipiac non è un dato isolato: è il peggiore, certo, dei sondaggi fin qui effettuati sul gradimento di Biden, ma tutti concordano che la presidenza attuale sia un mezzo disastro per i cittadini. Secondo la media di “Real Clear Politics”, l’indice di approvazione del presidente è intorno al 40,6%.

joe biden con i foglietti 3

Joe Biden e Kamala Harris joe biden mangia la pizza con i soldati americani in polonia 11 joe biden ignorato da staff e fan che si accalcano intorno a barack obama 2 joe biden mangia la pizza con i soldati americani in polonia 10 joe biden con i foglietti 2 joe biden a varsavia 3 joe biden a varsavia joe biden ignorato da staff e fan che si accalcano intorno a barack obama 1 Joe Biden sporco di mais