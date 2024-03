GLI AMERICANI VOGLIONO MANDARE L’81ENNE BIDEN AI GIARDINETTI - IL 73% DEGLI ELETTORI LO RITIENE INADATTO AL RUOLO PERCHE’ E’ TROPPO VECCHIO - L’ETA’ DI TRUMP, PIU’ “GIOVANE” DI SOLI TRE ANNI, PREOCCUPA IL 42% DEGLI AMERICANI: IL SONDAGGIO DEL "NEW YORK TIMES" CHE INGUAIA BIDEN (DATO DIETRO A TRUMP DI SEI PUNTI). PER "SLEEPY JOE" È UN PERIODACCIO: CRITICATO PER LA GUERRA A GAZA È DATO PERDENTE IN TUTTI GLI STATI IN BILICO - DOMANI È IL "SUPER TUESDAY": NIKKY HALEY MINACCIA DI NON SOSTENERE LA CANDIDATURA DI TRUMP

Nel piazzale del Greensboro Coliseum in North Carolina gli accessi al parcheggio sono ancora transennati. Sabato era gremito di sostenitori di Donald Trump che in un discorso dai toni ancora più accesi del passato ha accusato Biden di «cospirazione per rovesciare gli Stati Uniti d'America». Colpa dei mancati controlli ai confini e di aver orchestrato – dice il tycoon – «le incriminazioni a suo carico per toglierlo di mezzo».

Sono toni forti, il tycoon cita anche la morte di Laken Riley, studentessa della Georgia, nel campus universitario per mano di un venezuelano entrano illegalmente e in attesa di una decisione sull'asilo. «Biden ha trasformato i campus, in campi per migranti», tuona Donald. A poche centinaia di metri i seggi per "l'Early Voting" delle primarie di domani sono già aperti. Ieri non c'era nessuno, ma un volontario mostra fiducia: «L'affluenza sarà abbastanza alta». E vincerà Trump.

Al Super Tuesday delle primarie, 16 Stati al voto, un Martedì Grasso dei delegati – i repubblicani ne allocano 874, i democratici 1.383 - Donald Trump ci arriva con il vento in poppa, forte del filotto di vittorie negli appuntamenti precedenti e di un sabato che gli ha consegnato trionfi in Idaho, Missouri e Michigan (la conferenza statale, le primarie sono state martedì scorso). Ha 244 delegati, la rivale Haley appena 24. Le proiezioni prevedono un trionfo in quasi tutti i 16 Stati che domani andranno alle urne e martedì sera l'attenzione sarà se Nikki Haley getterà la spugna.

Ieri però ha pensato di mettere un po' di pepe sulle primarie. Ospite di Meet The Press, Haley ha fatto capire di essere pronta a rimangiarsi la promessa di sostenere il candidato repubblicano chiunque esso sia, firmata in estate, e requisito per partecipare ai dibattiti. […]

Anche per i democratici domani è il Super Tuesday e quella che tradizione vuole sia una formalità, per Biden si sta trasformando in un cammino tortuoso. Sotto diversi punti di vita. La questione contingente è legata alla crescita esponenziale del movimento degli "uncommitted", ovvero la protesta di una coalizione sempre più composita che lavora perché sulle schede elettorali i democratici non esprimano alcuna preferenza.

In Michigan il 17% ha scelto questa opzione e a preoccupare la campagna di Biden – che pur in pubblico preferisce rimarcare che l'80% ha votato per il presidente – non è soltanto la protesta della comunità araba, ma quanto quella dei giovani dei college e della comunità nera. […] Biden dovrebbe, è la tesi che sposano i più, riallinearsi con la base e cambiare posizione sulla guerra a Gaza.

L'altro nodo di Biden proviene da un sondaggio del New York Times/Siena. Esso colloca il presidente in ritardo di 6 punti da Trump, e impietosamente mostra come per gli stessi elettori del 2022 del democratico, oggi Biden sia «troppo vecchio per guidare il Paese»: il 73% lo ritiene inadatto al ruolo, Trump che di anni ne 3 di meno invece raccoglie scetticismo dal 42%.

Biden soffre in ogni segmento della popolazione e il fatto che qualche giorno fa una ricerca di Bloomberg ha sottolineato che il presidente attualmente è perdente in tutti e sette gli Stati chiave di novembre, non lascia margini all'ottimismo.

I temi che preoccupano gli americani sono immigrazione ed economia, gli altri – dai diritti alla politica estera – seguono distanti. Un sondaggio del Wall Street Journal ha assestato un'altra brutta notizia per Biden: benché la percentuale di chi dice che l'economia migliora e così la propria situazione finanziaria, gli americani lamentano un'inflazione alta e prezzi al dettaglio troppo alti. […]

