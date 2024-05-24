ARCHEO VIDEO-FLASH! FRATELLI DI TOTI –  VI RICORDATE GIORGIA MELONI QUANDO ELOGIAVA IL MODELLO TOTI - “E’ SICURAMENTE UN MODELLO A CUI DOBBIAMO GUARDARE, NON L’UOMO SOLO AL COMANDO, MA IL GIOCO DI SQUADRA, QUALCUNO CHE SA METTERE IN RAPPORTO TUTTI QUANTI…” – QUANDO LA DUCETTA PROMUOVEVA LA RIFORMA DEL PRESIDENZIALISMO USAVA COME ESEMPIO VIRTUOSO IL GOVERNATORE LIGURE (ORA AI DOMICILIARI PER CORRUZIONE) CHE VOLEVA ENTRARE IN FRATELLI D’ITALIA DOPO LE EUROPEE E ALLA VIGILIA DELLE REGIONALI PREVISTE NEL 2025...- VIDEO

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QUANDO GIORGIA MELONI ELOGIAVA IL MODELLO TOTI

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