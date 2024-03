DAGOREPORT

LUIGI E MARINA BERLUSCONI CON MARTA FASCINA

Arcore mormora, Milano conferma: Marta Fascina si è fidanzata! A rubare il cuore della fu vedova inconsolabile di Silvio Berlusconi non sarebbe un politico, né un personaggio pubblico.

La famiglia Berlusconi, che non vede l’ora di sbullonare le chiappette della bionda deputata di Forza Italia da Villa San Martino, avrebbe persino preso un appartamento a Milano per lei e il suo nuovo amore. Si vocifera che in questi giorni si stia lavorando all’arredamento della nuova magione.

LA SMENTITA DI MARTA FASCINA

Riceviamo e pubblichiamo:

Spettabile redazione,

la notizia per la quale mi sarei fidanzata o che ci sarebbe un nuovo amore nella mia vita è totalmente infondata. Quanto all’acquisto di un nuovo appartamento, si tratta semplicemente di una valutazione che sto facendo per un membro della mia famiglia,

Marta Fascina

