15 dic 2020 20:15

AVVISATE IL CONTE CASALINO CHE STASERA BIANCA BERLINGUER OSPITA MATTEO RENZI – DOPO LA BUCA RIFILATA OGGI A PALAZZO CHIGI CON LA BELLANOVA “IMPEGNATA”, QUESTA VOLTA RENZI NON PUÒ PERMETTERSI DI INDICARE I BUCHI NERI DEL GOVERNO, RIPETERE DI ESSERE PRONTO A RITIRARE I SUOI MINISTRI DAL GOVERNO, PRONTO AD APRIRE LA CRISI PER POI NASCONCERE LA MANO. ALLA SUA ETA', NON PUÒ CONTINUARE A FARE IL BULLO DEL BAR SPORT DI RIGNANO SULL'ARNO