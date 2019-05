AVVISATE TRAVAGLIO CHE STEFANO FELTRI, VICEDIRETTORE DEL ‘’FATTO QUOTIDIANO’’, INSIEME A MATTEO RENZI, ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO BILDERBERG, DA SEMPRE INDICATO COME UNA “ASSOCIAZIONE” DI POTERI FORTI INTERNAZIONALI - LA COMPAGINE ITALIANA CONTA ANCHE LILLI GRUBER CHE FA PARTE DEL BILDERBERG ORMAI DA ANNI - LA PROSSIMA RIUNIONE SI TERRÀ IN SVIZZERA DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO

stefano feltri

Liberoquotidiano.it

Una nuova poltrona per Matteo Renzi, che entra direttamente nel gruppo Bilderberg. La prossima riunione si terrà in Svizzera dal 30 maggio al 2 giugno, circa 130 i partecipanti di 23 Paesi provenienti dal mondo della politica, della finanza, dell'industria e dei media. Un gruppo da sempre al centro dell'attenzioni dei complottisti e che per quel che riguarda la compagine italiana conta anche Lilli Gruber e Stefano Feltri, vicedirettore del Fatto Quotidiano e fedelissimo di Marco Travaglio.

renzi gruber

La conduttrice di Otto e Mezzo fa parte del Bilderberg ormai da anni: a lei, come detto, ora si aggiunge l'ex premier ed ex segretario del Pd, Renzi. Al centro della riunione di quest'anno undici temi che verranno affrontati in quattro giorni di riunione: "Un ordine strategico stabile", "Cosa adesso per l'Europa?", "Cambiamenti climatici e sostenibilità", "Cina", "Russia", "Il futuro del capitalismo", "Brexit", "L'etica dell'intelligenza artificiale", "I social media come arma", "L'importanza dello spazio", "Le minacce cyber".

invito di kissinger al bilderberg fringe festival jpeg primo summit bilderberg 1954 gruppo bilderberg x gruppi antibilderberg BILDERBERG jpeg club bilderberg bilderberg