AVVISO AI NAVIGANTI: OGGI E DOMANI SI VOTA PER LE ELEZIONI EUROPEE (E AMMINISTRATIVE)! MA QUANTI ITALIANI DECIDERANNO DI ANDARE AL MARE? IL PARTITO DELL'ASTENSIONE RISCHIA DI "PRENDERE" PIU' DEL 50%! - I SEGGI SARANNO APERTI DALLE 15:00 FINO ALLE 23:00. DOMANI PORTE APERTE TUTTO IL GIORNO (DALLE 7:00 ALLE 23:00) - PER LE EUROPEE È POSSIBILE ESPRIMERE FINO A UN MASSIMO DI TRE PREFERENZE PER I CANDIDATI DELLA LISTA VOTATA, RISPETTANDO LA PARITÀ DI GENERE - SI ELEGGONO ANCHE 3.716 NUOVI CONSIGLI COMUNALI (29 COMUNI CAPOLUOGO) E LA NUOVA GIUNTA REGIONALE IN PIEMONTE...

1- ECCO COME VOTARE ALLE ELEZIONI DEI PARLAMENTARI EUROPEI SPETTANTI ALL'ITALIA

Estratto da www.focus.it

Le elezioni per il Parlamento Europeo si avvicinano e l'Italia è pronta a eleggere i suoi 76 rappresentanti. Questo evento democratico di rilevanza internazionale si svolgerà durante il weekend dell'8 e 9 giugno 2024, con i seggi elettorali aperti sabato 8 giugno dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e domenica 9 giugno dalle ore 07:00 alle ore 23:00. […]

Possono partecipare alle elezioni tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il giorno della votazione. Inoltre, i cittadini di altri Paesi dell'Unione Europea residenti in Italia, che hanno presentato apposita domanda al comune di residenza, possono votare per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Per votare, è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi sulla tessera, è possibile richiederne una nuova presso l'ufficio elettorale del proprio comune anche nei giorni di votazione. Gli elettori possono votare una sola lista, segnando con una croce il simbolo della lista scelta. Non è ammesso il voto disgiunto, ovvero votare per candidati di liste diverse.

È possibile esprimere fino a un massimo di tre preferenze per i candidati della lista votata, rispettando la parità di genere. Nel caso di due preferenze, queste devono essere un uomo e una donna (o viceversa). Nel caso di tre preferenze, devono essere due uomini e una donna o due donne e un uomo. Se vengono indicate più preferenze per candidati dello stesso sesso, tutte le preferenze successive alla prima saranno annullate. Per i candidati delle liste di minoranze linguistiche è possibile esprimere una sola preferenza. […]

2-ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 2024, LA GUIDA: COME SI VOTA, ORARI E CHE VALORE POLITICO HANNO A LIVELLO NAZIONALE

Estratto dell'articolo di Claudio Bozza per www.corriere.it

Non solo Europee. L’8 e 9 giugno sono chiamati al voto anche i cittadini di 3.716 Comuni, che dovranno eleggere sindaco e nuovo Consiglio comunale. Urne aperte in 29 Comuni capoluogo: Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara Potenza, Prato, Reggio nell’Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia. [...]

3-COME E QUANDO SI VOTA ALLE ELEZIONI IN PIEMONTE: LA GUIDA PER LE REGIONALI E LE EUROPEE

Estratto dell'articolo di Gabriele Guccione per www.corriere.it

Tre milioni e 642 mila elettori piemontesi sono chiamati alle urne l'8 e 9 giugno per le elezioni Europee e per decidere chi guiderà la Regione nei prossimi cinque anni. Gli sfidanti sono cinque: il presidente uscente Alberto Cirio per il centrodestra, Gianna Pentenero per il centrosinistra, Sarah Disabato per il M5S, Francesca Frediani per Piemonte Popolare e Alberto Costanzo per Libertà. [...]