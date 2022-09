DA AVVOCATO DEL POPOLO A AVVOCATO DEI POVERI - GIUSEPPE CONTE PUNTA TUTTE LE SUE FICHES SUL REDDITO DI CITTADINANZA. IL CALCOLO È SEMPLICE: I PERCETTORI DEL SUSSIDIO SONO 2,5 MILIONI, QUINDI SONO 4 MILIONI DI VOTI FACILI FACILI (TERRANNO FAMIGLIA) - NON A CASO, SECONDO I SONDAGGI, AL SUD IL M5S È IL PRIMO PARTITO CON IL 24,5% DEI VOTI - LA SCENETTA A PALERMO, A FAVORE DI TELECAMERA: UN UOMO ACCLAMA PEPPINIELLO APPULO, "U PAPÀ DEL REDDITO" - VIDEO

DAGONOTA

La scenetta dell’uomo che acclama Conte a Palermo in quanto “Papà del reddito” sarà pure propaganda, ma è evocativa della strategia elettorale di Peppiniello Appulo.

La pochette con le unghie sta puntando tutte le sue fiches sul reddito di cittadinanza. Fateci caso: è l’unico che lo difende davvero. La Meloni, Renzi e Calenda vogliono stracciarlo, Berlusconi e Salvini cianciano di “rimodulazioni” ma non se la sentono di prendere posizione, e Letta va a rimorchio, tanto per cambiare.

Persino Di Maio, vero fautore del sussidio (era ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico quando fu varato, nel 2019), ha detto che va migliorato. Conte invece no: lo difende a spada tratta, rischiando anche qualche scivolone, come quello su Meloni che “vuole la guerra civile”.

L’avvocato del popolo, insomma, si è trasformato in avvocato dei poveri, per un semplice calcolo elettorale: i percettori del reddito di cittadinanza sono 2 milioni e mezzo di persone. Considerando che avranno pure famiglia, si tratta di 4 milioni di voti facili facili. Soprattutto al Sud: non a caso Conte non ha praticamente fatto tappe al di sopra di Roma, nel suo tour elettorale (eccezion fatta per quella di ieri a Baggio, dove ha menato Salvini sul nucleare). E non è un caso neppure il rinculo nei sondaggi, trainato proprio dal Meridione: il Movimento 5 Stelle, guidato dall’ex guru di Casalino, è stabilmente il primo partito al Sud, con il 24,5 per cento abbondante.

Conte "papà del reddito": ecco dove nasce il consenso del M5s

Francesca Galici per ilgiornale.it

In una recente iniziativa elettorale tenuta da Conte in Sicilia, precisamente a Palermo, il leader del Movimento 5 stelle viene acclamato come "U' papà del reddito", ossia "il papà del reddito" di cittadinanza. "Devo ringraziare a lei che prendo il reddito, questo è un popolo di poveri", dice un uomo. E poi, ancora, nel video Conte si fa riprendere e fotografare insieme a un uomo che mostra la tessera gialla del reddito di cittadinanza, che lo apostrofa come "u papà meu" (il mio papà).

Secondo le stime fatte dal sito Agendadigitale.eu, infatti, una persona sola può ricevere fino a 780 euro di reddito di cittadinanza. Una famiglia composta da due genitori e un figlio maggiorenne o un figlio minorenne, invece, può arrivare ad avere fino a 1330 euro al mese.

Sempre secondo i dati ufficiali diramati dall'Anpal, l'agenzia per il lavoro del governo, oltre il 70% dei percettori risiedono al sud, dove Conte ha la maggior parte dei consensi.

