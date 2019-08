BASTA CHIEDERE? BASTA CHIUDERE! BORIS JOHNSON CHIEDERÀ ALLA REGINA DI SOSPENDERE I LAVORI DELLA CAMERA FINO AL 14 OTTOBRE, COSA CHE NON LASCEREBBE IL TEMPO ALL'OPPOSIZIONE PER BLOCCARE UNA BREXIT CON ''NO DEAL'', VISTO CHE LA SCADENZA È IL 31 - LA SCOZZESE NICOLA STURGEON INSORGE: ''UN GIORNO NERO PER LA DEMOCRAZIA BRITANNICA''

BREXIT: GOVERNO CHIEDERÀ REGINA SOSPENSIONE PARLAMENTO

boris johnson con la premier scozzese nicola sturgeon 2

(ANSA) - Il governo britannico chiederà alla Regina di sospendere il Parlamento pochi giorni dopo il rientro dei parlamentari dalla pausa estiva e solo qualche settimana prima della scadenza della Brexit il 31/10: lo riporta la Bbc. La nuova amministrazione di Boris Johnson, scrive l'emittente, punta a far tenere un Discorso della Regina il 14 ottobre in cui la monarca presenterebbe i futuri piani del governo. Questo significa anche che difficilmente i parlamentari avrebbero tempo a sufficienza per bloccare un 'no deal' voluto dal premier.

BREXIT: OPPOSIZIONE INSORGE CONTRO SOSPENSIONE PARLAMENTO

(ANSA) - La notizia data dalla Bbc sulla richiesta avanzata dal governo di Boris Johnson per una sospensione del parlamento, tale da impedire azioni contro il 'no deal' ha scatenato dure reazioni dalle opposizioni. Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha twittato: "Sembra che Boris Johnson stia per chiudere il Parlamento ed imporre una Brexit senza accordo. A meno che i parlamentari si uniscano per fermarlo, la prossima settimana, oggi verrà ricordato come un giorno nero per la democrazia britannica".

il primo discorso di boris johnson da premier alla camera dei comuni

"Johnson ha appena lanciato il guanto di sfida alla democrazia parlamentare. la madre di tutti i parlamenti non gli permetterà di escludere il parlamento dalla più importante decisione per il nostro Paese. Risponderemo alla sua dichiarazione di guerra con un pugno di ferro", ha twittato il responsabile per la Brexit dei Liberaldemocratici Tom Brake. La deputata laburista Yvette Cooper scrive: "Sta tentando di usare la Regina per concentrare il potere nelle sue mani. E' un modo molto pericoloso ed irresponsabile di governare".