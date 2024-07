BIDEN È INCAZZATO COME UNA BISCIA: SE NEL DISCORSO ALLA NAZIONE CALCHERÀ LA MANO, PER I DEMOCRATICI È LA FINE

Jonathan Allen, Carol E. Lee, Monica Alba, Mike Memoli and Natasha Korecki per https://www.nbcnews.com/

Circondato da una manciata di fidati consiglieri e dalla first lady Jill Biden nella sua casa di vacanza sulla costa del Delaware, sabato sera il Presidente Joe Biden ha riflettuto su una carriera politica che ha attraversato più di mezzo secolo e ha iniziato a concludere che sarebbe giunta al termine prima del previsto, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della sua decisione.

Isolato, frustrato e arrabbiato, si è sentito tradito dagli alleati che gli hanno voltato le spalle nel momento del bisogno. "È davvero arrabbiato", ha detto una persona in contatto con la cerchia ristretta di Biden.

Per quanto fosse arrabbiato - e lo è ancora - Biden ha accettato a malincuore di non poter sostenere la sua campagna con i sondaggi in calo, i donatori in fuga e i luminari del partito che lo spingevano a uscire. Forse è stato più lento di altri esponenti democratici a fare questo calcolo, ma sabato sera l'aveva capito perfettamente.

Il resoconto di questo fine settimana critico, e di ciò che ha portato all'annuncio sorprendente di Biden, proviene da interviste con due dozzine di democratici che hanno familiarità con ciò che è accaduto.

Domenica, in telefonate separate, Biden ha comunicato al suo vicepresidente, Kamala Harris, al capo dello staff della Casa Bianca, Jeff Zients, e al presidente della sua campagna, Jen O'Malley Dillon, che avrebbe abbandonato la sua candidatura alla rielezione. Il fatto che abbia dovuto informarli in questo modo ha sottolineato quanto la sua cerchia si sia ristretta negli ultimi giorni ai membri della famiglia e ad alcuni assistenti e consiglieri di lunga data: Mike Donilon, Steve Ricchetti, Anthony Bernal e Annie Tomasini.

Il risultato non ha sorpreso i funzionari della Casa Bianca e della campagna elettorale, ma il tempismo sì. La maggior parte di loro lo ha scoperto, insieme al resto del mondo, quando Biden ha pubblicato il suo post su X. Lo stesso vale per i funzionari del Comitato nazionale democratico e i presidenti dei partiti statali. Gli assistenti senior di Biden si sono affannati a organizzare riunioni separate per parlare con i membri dello staff della Casa Bianca e della campagna elettorale, rassicurando gli assistenti politici che il loro lavoro era al sicuro.

Come sempre, la fine è stata brusca. Ma è arrivata dopo un periodo infernale di 25 giorni, innescato dalla più disastrosa performance nel dibattito della storia politica americana moderna, il 27 giugno. Biden non è riuscito a rassicurare i colleghi democratici - o un numero sufficiente di essi - nelle successive apparizioni pubbliche. I principali donatori hanno tagliato i fondi alla sua campagna e al partito. A goccia a goccia, i funzionari eletti hanno iniziato a chiedergli di abbandonare la candidatura. L'ex presidente della Camera Nancy Pelosi della California, la madrina del Partito Democratico, ha detto che doveva ancora prendere una decisione, dopo aver insistito che aveva scelto di rimanere in gara.

All'orizzonte c'era meno luce che oscurità. Sabato ha parlato con la Pelosi - una conversazione che il suo ufficio ha negato - ha riferito la CNBC, citando una persona a conoscenza diretta della loro interazione. Pelosi, i cui più stretti alleati hanno pubblicamente chiesto di abbandonare la corsa, mentre nelle ultime settimane si è fermata a un passo dal farlo, non ha risposto a un messaggio di testo che chiedeva un commento.

Gli alti dirigenti di Biden si aspettavano che il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer e il leader della minoranza della Camera Hakeem Jeffries, entrambi democratici di New York, avrebbero probabilmente chiesto pubblicamente che Biden si facesse da parte dopo il suo incontro con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu questa settimana.

Sabato Biden ha incontrato anche Donilon e Ricchetti. Secondo le fonti, hanno esaminato "letteralmente tutto" - compresi i sondaggi sconfortanti negli Stati in cui è in corso una battaglia - sul suo possibile percorso, ma i due fidati assistenti non hanno fatto alcuna raccomandazione su ciò che dovrebbe fare. La sensazione è che Biden avesse già deciso di ritirarsi e che quella discussione l'avesse rafforzato. Tuttavia, tutti hanno deciso di dormirci sopra.

Domenica mattina si sono incontrati di nuovo, mantenendo tutto incredibilmente stretto per evitare fughe di notizie. Giovedì, l'ex capo dello staff della Casa Bianca Ron Klain, che voleva che Biden rimanesse fermo, ha detto che Biden "sentiva la pressione".

Venerdì sera, secondo una persona in contatto con la sua cerchia ristretta, non aveva ancora cambiato idea. Gli amici gli avevano detto che stava mettendo a rischio la sua eredità - come l'uomo che ha sconfitto Donald Trump e ha promulgato una serie di leggi importanti - e che avrebbe potuto finire per diventare un capro espiatorio se i Democratici fossero stati battuti a novembre. Fino a questo fine settimana, almeno, credeva ancora di poter vincere di nuovo. Nel 2020 aveva promesso di essere un candidato ponte. Alla fine, non ha voluto fare da ponte tra due mandati di Trump.

"È diventata una situazione senza via d'uscita, una profezia che si autoavvera", ha dichiarato domenica l'ex funzionario della Casa Bianca Cedric Richmond, che è stato co-presidente della campagna di Biden per il 2020. Una volta che i fondi si esauriscono e i funzionari eletti ritirano il loro sostegno, "è impossibile vincere, e lui ha sempre messo il Paese e il partito al primo posto".

Quando Biden si è riunito in una telefonata con tutti i suoi consiglieri senior alle 13:45 di domenica, era già stata scritta una dichiarazione ufficiale che annunciava la sua decisione. Un minuto dopo, il suo account X ha pubblicato la dichiarazione, comunicando al pubblico che sarebbe rimasto in carica ma avrebbe rinunciato alla candidatura del suo partito, diventando così il primo presidente in carica eleggibile a farlo dopo Lyndon Johnson nel 1968. Meno di 30 minuti dopo, ha appoggiato Harris, benedicendola come la scelta migliore per battere Trump in una corsa di quattro mesi verso l'Election Day.

Dopo l'annuncio, Biden ha fatto 40-50 telefonate per comunicare la sua decisione domenica sera, secondo le fonti.

Negli ultimi giorni, mentre si moltiplicavano le richieste di dimissioni, Biden ha chiesto di vedere i sondaggi che la sua campagna aveva sollecitato su come se la sarebbe cavata Harris in un ipotetico scontro con Trump, secondo due persone che hanno familiarità con la questione. Queste persone hanno detto che Biden ha esaminato anche i sondaggi pubblici, perché voleva saperne di più sulla sua posizione nei confronti di Trump. Il sondaggio su Harris era molto ristretto e circolava solo a una manciata di collaboratori della campagna, tra cui Donilon e O'Malley Dillon, hanno detto le due persone che hanno familiarità con la questione.

La scelta di Biden è sembrata interamente legata a fattori politici, piuttosto che a preoccupazioni sulla sua salute o sulla sua capacità di svolgere il proprio lavoro. Un alto funzionario dell'amministrazione ha dichiarato che la decisione di Biden non è stata influenzata da nuove informazioni mediche, sebbene egli stesso avesse recentemente affermato che avrebbe potuto riconsiderare la sua candidatura se fosse emersa "qualche condizione medica".

"Se i medici venissero da me e mi dicessero che hai questo o quel problema", ha ipotizzato Biden in un'intervista andata in onda la scorsa settimana. Sebbene il suo medico abbia monitorato Biden negli ultimi giorni per una diagnosi di Covid e abbia effettuato esami del sangue correlati, Biden non è stato sottoposto a test o esami medici approfonditi negli ultimi giorni, ha detto il funzionario. L'ultima visita medica completa risale a febbraio.

Nell'affermare che rimarrà in carica, Biden ha lasciato intendere di non essere preoccupato di poter portare avanti la presidenza. In tutto il Paese, i Democratici si sono affannati a rispondere - e a prepararsi a un futuro senza Biden in lizza - nei minuti e nelle ore successive al suo annuncio.

[…] Un membro integrante del team di rielezione di Biden lo ha scoperto dopo che un familiare ha letto una notizia. La persona ha notato come tutti i collaboratori di Biden siano stati colti di sorpresa, in particolare dopo che alcuni dei più stretti alleati di Biden hanno partecipato a trasmissioni domenicali che spingevano per la sua candidatura.

"Nessuno lo sapeva. Kamala non lo sapeva nemmeno", ha detto la persona. Harris ha fatto il suo giro di telefonate domenica, mentre molti leader del partito cercavano di assicurarsi che avrebbe incontrato pochi ostacoli per vincere la nomination. Oltre a Biden, ha ottenuto l'appoggio dell'ex presidente Bill Clinton e di Hillary Clinton, candidata del partito alle presidenziali del 2016.

Diversi governatori democratici di spicco, tra cui Gavin Newsom della California e Josh Shapiro della Pennsylvania - entrambi considerati possibili futuri candidati alla presidenza - hanno dato il loro sostegno ad Harris domenica. Così come una serie di gruppi esterni importanti per le prospettive elettorali democratiche a livello presidenziale e congressuale.

Biden non vuole che Harris sperimenti lo stesso tradimento che ha provato quando era vicepresidente e il presidente Barack Obama ha puntato su Hillary Clinton invece che sulla sua compagna di corsa. Questo spiega perché si è affrettato a mandare un segnale al resto del partito: è lei la sua scelta.

"Ci sono persone che non la vogliono. Il Presidente capisce come ci si sente", ha detto un alleato di Biden, "ed è per questo che ha fatto una cosa leale".

Anche se hanno iniziato a gettare le basi per permettere alla Harris di prendere il controllo della campagna di Biden e vincere la nomination, molti lealisti di Biden a Washington domenica erano ancora arrabbiati per il modo in cui il loro partito lo ha trattato.

"Questo è un uomo che ha sempre parlato di dignità", ha detto un alleato di lunga data di Biden. "E quello che gli stava accadendo in un contesto molto pubblico non era dignitoso. Dove può andare il Presidente per recuperare la sua dignità?".

