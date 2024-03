27 mar 2024 11:52

BIDEN SARA’ PURE VECCHIO E RINCOGLIONITO, MA RANDELLA FORTE PUTIN – “SLEEPY JOE” TORNA A DEFINIRE IL PRESIDENTE RUSSO “UN MACELLAIO” DURANTE UN COMIZIO ELETTORALE IN CAROLINA DEL NORD - NON È LA PRIMA VOLTA CHE LO CHIAMA COSÌ, IL 26 MARZO DEL 2022, BIDEN AVEVA GIÀ DATO DEL "MACELLAIO" A PUTIN DURANTE UN INCONTRO CON I RIFUGIATI UCRAINI A VARSAVIA - QUELLA DEL PRESIDENTE AMERICANO È UNA STRATEGIA ELETTORALE PER DIVERSIFICARSI IN POLITICA ESTERA DA TRUMP, CHE INVECE USA PAROLE AL MIELE PER PUTIN...