BODY & SCEMING - SELVAGGIA LUCARELLI INFILZA GUIDO CROSETTO: “L’UNICA DOMANDA CHE DOVREBBE PORSI UN DIABETICO-OBESO-CARDIOPATICO CHE SOPRAVVIVE AL COVID DA VACCINATO È: 'SE NON FOSSI STATO VACCINATO SAREI QUI A TWITTARE?'”. E LUI, INVECE DI RIBATTERE SUL PUNTO, MINACCIA QUERELA: “HO UN NUOVO APPROCCIO CON CHI INSULTA, MINACCIA O DIFFAMA, SU TWITTER: PASSO TUTTO AD UN AVVOCATO SPECIALIZZATO” (MA DOV'E' LA MINACCIA, L'INSULTO O LA DIFFAMAZIONE?)

Guido Crosetto minaccia querela. Destinataria Selvaggia Lucarelli. Il motivo è da far risalire alla replica della giornalista alla dichiarazione del fondatore di Fratelli d'Italia che aveva annunciato di essere stato male dopo il doppio vaccino contro il coronavirus.

Ecco la risposta della Lucarelli: "L’unica domanda che dovrebbe porsi un diabetico-obeso-cardiopatico che sopravvive al Covid da vaccinato è: 'se non fossi stato vaccinato sarei qui a twittare?'".

Immediata la replica del diretto interessato che passa dalle parole ai fatti: "Da due settimane ho un nuovo approccio con chi insulta, minaccia o diffama, su Twitter: passo tutto ad un avvocato specializzato e cerco di aiutare il Bambin Gesù, il Gaslini ed altri Ospedali, strappando più soldi possibile ai leoni da tastiera".

L'avvertimento è dunque chiarissimo: "Intanto questa vediamo se possiamo utilizzarla per farle pagare qualche euro per un ospedale. Così, perché mi sono stufato di essere diffamato da persone come lei". E ancora, ricondividendo il tweet della Lucarelli: "Me lo sono chiesto, perché sarebbe importante saperlo, per tutti. Normale che lei, Lucarelli, si interessi alla mia guarigione solo per “insultare”. Ringrazio tutti, lo Spallanzani, i Dott. Antinori e Vaia, la sanità laziale ed mio amico Prof. Di Perri.

Giusto ieri l'imprenditore aveva annunciato sui social il dramma vissuto. "A grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer - scriveva -. Seconda l’11/4. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò GP per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del novax". Oppure insultano, a seconda di chi c'è dietro ai cinguettii.

