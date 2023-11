30 nov 2023 12:53

BOTTURA FA FREDDURA – “GRANDE PROMOZIONE IERI SERA A ‘CINQUE MINUTI’ PER IL SERVIZIO DI POLITICO CHE ELOGIA MELONI PER AVER FATTO IL CONTRARIO DI QUANTO PROMESSO IN CAMPAGNA ELETTORALE. PRATICAMENTE: ‘MI DIA DEL MILEI’…” - “CONFLITTI D'INTERESSE: GASPARRI AVEVA PROPOSTO UNA LEGGE PER IMPLEMENTARE PIÙ CYBERSICUREZZA IN RAI. DEL POSSIBILE RESPONSABILE PER ORA SI CONOSCE SOLO IL NOME IN CODICE: P1N? 1N53GN?”