IL CAMALE-CONTE – MERLO: “TITOLARE DI UN METODO CHE ORMAI SFIDA ANDREOTTI, GIUSEPPE CONTE HA CONSEGNATO AI LIBRI DI STORIA IL NUOVO TRASFORMISMO ITALIANO, QUELLO DEL "QUASI", CHE GLI PERMISE, PER ESEMPIO, DI ESSERE UN CAPO DI GOVERNO QUASI FILOAMERICANO E QUASI FILOCINESE E ORA GLI PERMETTE DI SCHIERARSI QUASI CON L'UCRAINA E QUASI CONTRO L'UCRAINA - VUOI VEDERE CHE CONTE È IL QUASI GENIO CHE HA TROVATO LA SOLUZIONE AL DUBBIO DI AMLETO? IL TERZO CORNO TRA ESSERE E NON ESSERE È IL QUASI”

Francesco Merlo per la Repubblica

Titolare di un metodo che ormai sfida Andreotti, Giuseppe Conte ha consegnato ai libri di storia il nuovo trasformismo italiano, quello del "quasi", che gli permise, per esempio, di essere un capo di governo quasi filoamericano e quasi filocinese e ora gli permette di schierarsi quasi con l'Ucraina e quasi contro l'Ucraina.

È la stessa quasità del progetto mini Tav, una quasi Tav che i no Tav non avrebbero potuto più contestare, la stessa del "lockdown parziale", è il quasi inglese Submerged Floating Tube Bridge, un quasi ponte di Messina sottomarino, invisibile e poco ingombrante. Lo so, fa ridere come la donna un poco incinta di Maupassant e il Ringo di Celentano che "respirava come un morto".

E, invece, immaginate seriamente la quasità, sia come una scienza politica, che a sinistra socchiude la porta alla destra e a destra la socchiude alla sinistra, e sia come l'antropologia del descamisado con la camicia, che a Genova intona Bella ciao ma sui soffiati, e a Napoli dice "non tengono scuorno" con l'aria impertinente del quasi straniero in piazza. La quasità di Conte è una parabola di successo proprio perché sin dall'esordio nessuno prendeva sul serio, tra il vaffa di Grillo, la rottamazione di Renzi e i pieni poteri di Salvini, un quasi leader, vice dei suoi vice, un premier "nel frattempo". E i giornali americani scoprirono che anche come professore era un quasi perché il curriculum era quasi vero.

Cinque anni dopo, persino il linguaggio - "l'interlocuzione", "pretermessi", "salvo intese" - è quasico. E Conte è diventato (per ora) il quasi Lula italiano, ma con la giacca di sartoria sulla spalla, la cera nera sui capelli e la clamorosa assenza della pochette, un vuoto che stropiccia verso sinistra l'aria conversativa e indulgente del trasformista che non ha più bisogno di voltare la gabbana per esclamare "nessuno ci dica che Putin non vuole la pace": gli basta convocare il gemello di stesso e aggiungere: "chi mi definisce filoputiniano mi diffama".

Vuoi vedere che Conte è il quasi genio che ha trovato la soluzione al dubbio di Amleto? Il terzo corno tra essere e non essere è il quasi.

